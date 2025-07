Confira as 50 músicas mais escutadas no primeiro semestre de 2025

O primeiro semestre de 2025 chegou ao fim. Um ranking feito pela Pro-Music mostra as 50 músicas mais acessadas nas plataformas de streaming (Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster) no semestre. Após sete anos consecutivos com o sertanejo no topo do ranking anual da empresa, o pagode volta a liderar a preferência nacional em um semestre: Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo), do Grupo Menos É Mais, foi a faixa mais ouvida nas principais plataformas digitais no país.

A preferência pela música brasileira continua refletida no ranking. Das 50 músicas mais tocadas, apenas três são estrangeiras: Die With A Smile, dueto de Lady Gaga e Bruno Mars, na 10ª posição; Apt., de Rosé e Bruno Mars, no 47º lugar; e Abracadabra, de Lady Gaga, na 48ª colocação.

Entre as 10 mais tocadas no país, a música urbana ganha novo protagonismo, com quatro faixas de trap e funk com nomes como Mc Tuto, Mc Glenner, Mc Paiva Zs e Oruam. Completam o top 10 três canções sertanejas, uma de arrocha e apenas uma internacional, o dueto entre Lady Gaga e Bruno Mars.

Confira o top 50 de músicas mais ouvidas no primeiro semestre de 2025: