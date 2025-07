2ª Mostra Dança Ceilândia reúne 15 companhias neste fim de semana

A 2ª Mostra Dança Ceilândia será realizada neste sábado (12/7) e no domingo (13/7), na unidade do Sesc de Ceilândia. A mostra não competitiva reunirá 15 companhias de dança da Região Administrativa e tem como objetivo divulgar a arte da cidade. A mostra tem início às 13h e a entrada é gratuita.

O projeto foi idealizado pela produtora e bailarina Chayene Santana e teve sua primeira edição no ano de 2022. No sábado (12/7), se apresentarão oito companhias e no domingo (13/7), sete. As modalidades apresentadas vão desde o ballet clássico até a dança de rua, com o hip hop.

Estarão presentes no evento profissionais para, não só prestigiar os grupos, como também avaliá-los, trazendo feedbacks para cada apresentação. Dentre os avaliadores, estão Júnior Ohara e Olga Dolganova. A direção geral e curadoria do evento foram realizadas por Estevan Machado.

Serviço

2ª Mostra Dança Ceilândia

Neste sábado (12/7) e domingo (13/7), a partir das 13h, no Newton Rossi, em Ceilândia. Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.