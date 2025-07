'Pintura por exemplo': Ralph Gehre apresenta exposição na Galeria Index

A mudança de percurso, que antes sequer existia porque o ateliê funcionava em casa, agora envolvia atravessar a rua, tomar um ônibus, descer no Setor Comercial Sul, caminhar entre os ambulantes e trabalhar em uma sala com janelas de vidro que emolduram a cidade modernista no 13º andar - (crédito: INDEX @indexarte)

Muita coisa mudou na rotina artística de Ralph Gehre no último ano e são essas mudanças que ele comemora na exposição Pintura por exemplo, em cartaz a partir de hoje na Galeria Index. Quando a galeria convidou o artista para ocupar um ateliê no Edifício Morro Vermelho, no Setor Comercial Sul, ele não imaginava que a experiência teria impacto considerável na produção. Mas teve.

Leia também: Corpus Convida promove apresentação de dança gratuita no Teatro Nacional



A mudança de percurso, que antes sequer existia porque o ateliê funcionava em casa, agora envolvia atravessar a rua, tomar um ônibus, descer no Setor Comercial Sul, caminhar entre os ambulantes e trabalhar em uma sala com janelas de vidro que emolduram a cidade modernista no 13º andar. "Tem uma graça especial de estar ali", explica o artista, que comemora um ano do ateliê-residência com a exposição de 28 pinturas a óleo produzidas nesse período. "Mudou a pintura porque é um outro lugar, outra luz, é um caminho, um percurso. Foram quase nove anos com ateliê em casa. E isso tudo se transforma. Porque o espaço determina muito, comanda a produção."

Além do percurso, um detalhe importante também acabou por se mostrar revelador: a luz natural mudou a percepção da própria pintura. A geometria atravessa toda a produção de Gehre e isso continua presente, é uma maneira de olhar para a cidade, um jeito de fazer uma paisagem que descarta qualquer narrativa. Mas a luz natural trouxe outros olhares para as cores, texturas e composições. "É uma luz intensa. Faço pintura a óleo e a luz natural é imbatível. Muda nesse sentido", explica.

As cores, como ele diz, estão mais "baixas", mais "sujas". "Gosto muito da pintura quaternária, terciária, com cores sujas, resultado da mistura, mas em função de buscar um equilíbrio. A cor é muito relativa, ela se altera na convivência com outras. A pintura é sempre um termo comparativo, relativo, é a convivência com o conflito, o encontro de pequenas áreas", descreve.

Leia também: Brasília recebe festival gratuito de circo no CEM Setor Leste



No entanto, as narrativas, ou a ausência delas, continuam determinantes. Mas o olhar para a cidade, o mesmo que Gehre imprimia com poesia há mais de quatro décadas, nos primeiros trabalhos, reapareceu de uma forma um pouco nostálgica. "Eu, que por tanto tempo alardeei a exclusão das narrativas da minha pintura e que sempre busquei muito isso, reencontro meu próprio trabalho com o ateliê de 40 anos atrás, em que pintava Brasília" conta. "Reencontro a cidade como assunto, que também é uma geometria. O trabalho é um resgate da cidade como assunto."

Serviço:

Exposição de Ralph Gehre. Abertura hoje, das 10h às 16h, na Galeria Index. (Ed. Morro Vermelho, Setor Comercial Sul). Visitação diariamente, das 11h às 12 e das 13h às 18h