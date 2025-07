SWAG: Justin Bieber lança novo disco e supreende fãs com faixas sobre casamento

Justin Bieber reaparece com álbum surpresa e web enlouquece - (crédito: Reprodução: Instagram)

Após um hiato de 4 anos, Justin Bieber retorna ao mundo da música com SWAG, seu sétimo álbum de estúdio. Embora antecipado pelo The Hollywood Reporter, Bieber ainda não tinha confirmado a data de lançamento oficialmente e surpreendeu os fãs nesta sexta-feira (11/7).

O último trabalho do canadense foi o álbum Justice, de 2021. O novo projeto foi disponibilizado simultaneamente em mais de 200 países e contou com colaborações especiais, como o comediante Druski, marcando uma fase mais madura na carreira de Bieber.

Leia também: O pronunciamento de Justin Bieber após desabafo explosivo

O impacto de SWAG foi imediato — As músicas já ocupam posições de destaque nas principais paradas musicais, como Billboard Hot 100 e Spotify Global Top 50. Bieber também alcançou os trending topics do X (antigo Twitter).

"Inspirado por sua devoção como marido e pai, esta nova era musical impulsionou uma perspectiva mais profunda e um som mais reflexivo, resultando em algumas de suas músicas mais pessoais até agora", disse a Def Jam Recordings sobre o álbum de 21 faixas.

Crise no casamento

Apesar de recentes rumores sobre crises no casamento do cantor, fãs apontaram referências a Hailey Bieber em alguns versos das faixas. Na música Walking Away, Bieber menciona “dar um tempo” e “testar a paciência”.

No entanto, mesmo com conflitos, o cantor destaca o compromisso: “Baby, eu não vou embora. Você era meu diamante. Te dei um anel, te fiz uma promessa, disse que ia mudar. É da natureza humana, essas dores do crescimento. E, baby, eu não vou embora.”

Leia também: Silêncio absoluto: o fim da era Justin Bieber e Scooter Braun

Nas redes sociais, Hailey divulgou o álbum do marido e mandou um recado aos que criticavam o relacionamento: “Agora caiu a ficha para vocês, fracassados?”. A empresária ainda insinuou que o comportamento de Bieber nos últimos tempos era apenas devido a dedicação ao novo álbum.

Como ouvir o novo disco do Justin Biber?

SWAG está disponível na modalidade online na loja do artista por U$ 11,99, mas também pode ser ouvido nas principais plataformas de áudio. O novo disco de Justin Bieber também pode ser ser contrado no youtube. Confira