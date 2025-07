Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (12/7)

ESPIRITUALIDADE - Data estelar: Lua míngua em Aquário.

A espiritualidade é uma evolução vertical e horizontal ao mesmo tempo, porque de um lado pressupõe a construção de uma “escada ao céu”, por meio das orações, meditações e de todas as ideações e práticas que, individual ou grupalmente, nós nos dediquemos a fazer.



Por outro lado, a espiritualidade é horizontal também, porque na medida em que subimos por essa “escada ao céu” nós vamos melhorando a qualidade de nossos relacionamentos, embora isso não seja imediato, porque em primeiro lugar a espiritualização vertical promove conflitos.



Fato é que, se passamos anos a fio nos espiritualizando verticalmente sem que haja uma contrapartida de melhora dos relacionamentos e da qualidade da influência que nós exercemos no mundo, provavelmente estamos enganando a nós mesmos com uma fantasia de espiritualidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Na mesma medida em que você consolidar os relacionamentos de confiança e colaboração necessários para esta parte da construção do destino, você acrescentará alegria e leveza ao seu caminho. Nada melhor do que isso.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Ideal seria que você pudesse aproveitar o momento para colocar em marcha tudo que pretende, mas sem se importar com os resultados, que podem ser favoráveis ou não. O desapego pelo fruto da ação seria o ideal. Consegue?



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Se o entusiasmo por si só fosse suficiente para realizar façanhas e milagres, então sua vida seria mágica. Entusiasmo é só um dos ingredientes da construção do destino, é preciso o acompanhar com ações eficientes.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Tempos desafiadores esses hein? Evite fazer do cenário motivo de preocupação exagerada, porque as coisas vão se acertando sobre a marcha, de um jeito que não combina com a lógica, mas que acontece mesmo assim.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Ajustar contas é preciso, porque os relacionamentos precisam ser vias de duas mãos, com concessões e exigências de ambos os lados. Tudo isso há de ser feito em clima de harmonia, buscando a melhor solução para tudo.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Continue fazendo o pouco disponível em vez de parar tudo para se queixar da vida e se colocar numa posição miserável, só porque pensa que seus objetivos estão distantes demais. É de passo a passo que se chega lá.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Deixe as adversidades falando sozinhas enquanto sua alma vagueia entre o céu e a terra motivada pelo entusiasmo de viver bem. O bem viver não há de ser totalmente dependente das circunstâncias, mas também de sua vontade.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Nada chega ao fim propriamente dito, porque esse momento é, ao mesmo tempo, um novo começo. Portanto, não vale a pena ficar se lamentando pelo que chega ao fim, porque também é o alvorecer de um novo caminho.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

É uma questão de deixar todo mundo de sobreaviso do que você tem intenção de fazer, porque assim o cenário será muito mais receptivo e você não terá de lidar com críticas e resistências desnecessárias. É por aí.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Sentir a alma segura e confiante é motivo de atenção também, porque pela alma circulam alguns desejos que não têm cabimento, e aí se corre o risco de estragar o momento confiante se metendo em encrencas inúteis.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Mais vale errar por você agir de forma desengonçada do que se conter e deixar a ação para depois. Errar é uma forma de você aprender, enquanto se esconder da vida evitando a ação só faz sua alma perder tempo.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):



A melhor maneira de se ocultar é, paradoxalmente, você se expor mais, porém, sem deixar de usar uma máscara, representando um personagem que sirva para sua alma passar despercebida no meio das pessoas. Exercício útil.