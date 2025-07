Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (15/7)

SOLIDÃO EXISTENCIAL

Data estelar: Lua míngua em Peixes.

Na hora em que encostamos a cabeça no travesseiro e nos preparamos para embarcar no mundo dos sonhos se apresenta a nós a solidão na qual nos enredamos em dilemas, dúvidas, culpas, remorsos e por aí vai uma lista enorme de condições que pegam fogo nesse mundo invisível em que existimos paralelamente ao exterior visível de nossa personalidade.

Nessa solidão existencial se tomam as decisões mais importantes, elaboramos propósitos e resoluções que levamos à prática durante a vigília, cientes, apesar de bastante inconscientes, de que não há como terceirizar a construção do destino, porque mesmo sendo essa uma responsabilidade da qual formalmente tentamos fugir, buscando culpados para nossa condição, na hora de colocar a cabeça no travesseiro, descobrimos a verdade, nós estamos a sós com nosso destino.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Essa solidão que bate de vez em quando não depende da companhia das pessoas ou da falta delas. Essa solidão é resultado dos dilemas com que sua alma precisa lidar, e que não têm perspectiva de solução simples. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando as coisas não saem de acordo ao esperado, acontece o desgosto, mas nem sempre esse é legítimo, porque se você não se detivesse no desgosto poderia perceber as vantagens que surgiram no meio das contrariedades.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ou você vai à montanha do seu destino, ou a montanha do seu destino virá a você, e essa será a diferença entre conquistar o cume da montanha ou sua alma ser soterrada por uma avalanche de acontecimentos. Pense bem.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Esse é um momento propício ao atrevimento, porque circulam boas ondas pela sua alma, produzindo entusiasmo e espírito de aventura. Procure ir além do momento lindo que isso representa, se atrevendo a fazer algo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A mente é ambígua, porque esclarece e engana ao mesmo tempo, e quando se associa a sentimentos viscerais, como o ciúme ou a inveja, então aí faz uma salada que complica todo o cenário. Cuide para não entrar nessa.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Fazer um pouco mais de social que de costume pode ser uma ótima ideia nesta parte do caminho, porque mesmo que você tenha de suportar algumas pessoas chatas, também conhecerá outras bem interessantes. Sociabilidade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nem tudo está de acordo aos seus desejos, mas olhando bem, não deveria ser isso objeto de queixas ou lamentos, porque se você prestar a devida atenção, verá que no meio das contrariedades surgem as oportunidades.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Passar bem é um exercício de alegria que é muito melhor quando compartilhado, porque dessa forma se multiplica. Resta saber com quem compartilhar esse bom momento, porque as pessoas andam bastante transtornadas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nunca será bom deixar pontas soltas para trás, porque isso daria a você uma falsa sensação de liberdade, e nalgum momento do futuro, com certeza, essas pontas soltas surgiriam novamente. Conclua o que você puder.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

São tantas coisas para se ter em conta que a mente congestiona. Melhor você tomar nota de cada assunto que requer atenção, porque com o apoio da escrita você conseguirá organizar melhor todos os assuntos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para preservar o conforto e segurança adquiridos você não precisa se esforçar demais, muito menos ceder à ansiedade, que sopra ao ouvido que essas condições podem se perder a todo momento. É só viver com alegria.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Você não precisa resolver tudo de uma vez só, aproveite essa onda de energia inusitada da melhor maneira possível, sem o compromisso de colocar em dia tudo que foi procrastinado, porque aí você se atrapalharia.