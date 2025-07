Bruna Griphao posa de biquíni com Anitta em Ibiza e conquista elogios

Durante uma temporada ensolarada em Ibiza, Bruna Griphao e Anitta compartilharam momentos descontraídos que chamaram a atenção dos seguidores.

Em um passeio de barco pela costa espanhola, as duas apareceram juntas em fotos de tirar o fôlego, esbanjando bom humor e sintonia com a paisagem do Mediterrâneo. A atriz também surgiu ao lado da influencer Vivi, reforçando o clima de celebração e amizade que dominou o dia.