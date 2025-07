Douglas Sampaio conta que já ficou com homem: ‘Acham a coisa mais absurda’

Douglas Sampaio, ator de 32 anos, voltou a abordar abertamente sua sexualidade durante uma entrevista ao Link Podcast. No bate-papo, o artista compartilhou sua experiência pessoal de forma bem-humorada: "Depois que fiquei com homem, vi que não gosto de ficar com homem (risos). Não vou morrer por causa disso, entendeu? Não vai acontecer nada, não vai mudar o pai que sou, nada", declarou, destacando que a experiência não interfere em sua identidade ou no papel de pai.

O ator comentou ainda sobre o incômodo que sente ao perceber que sua experiência vira pauta frequente na mídia. "Acho até engraçado falar sempre sobre isso… Não estou te criticando nem nada, mas em qualquer lugar as pessoas acham isso a coisa mais absurda. Às vezes o cara que fica com homem me pergunta isso, como se fosse uma coisa anormal", desabafou Douglas, questionando o peso dado ao tema.

Durante a conversa, Douglas refletiu sobre a criação do filho e afirmou que sua preocupação como pai vai além da orientação sexual. "Prefiro que ele tenha a sexualidade definida por ele do que seja um ladrão, um bandido, qualquer coisa", disse o ator, reforçando que o mais importante é que o filho siga um caminho honesto e saudável, independentemente da sexualidade.

Essa não foi a primeira vez que o ator falou sobre o assunto. Em 2021, em entrevista ao programa Na Real, ele já havia revelado sua experiência com homens e reafirmado sua orientação: "Já fiquei com homem e não tenho problema nenhum com isso. Mas eu não me defino bissexual, não", esclareceu na época.

