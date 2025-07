Beyoncé tem música inédita roubada em carro; suspeito está foragido

Dentro da bagagem havia vários pen drives que "continham músicas com marca d'água, algumas músicas inéditas, planos de gravação para o show e listas de músicas passadas e futuras" - (crédito: Divulgação)

Pen drives com músicas inéditas da cantora americana Beyoncé e planos relacionados a shows foram roubados em Atlanta, informou a polícia nesta terça-feira (15/7). Um suspeito está foragido.

Os itens estavam em um carro alugado usado pelo coreógrafo de Beyoncé e por um dançarino em 8 de julho, dois dias antes da artista iniciar a etapa de Atlanta da turnê Cowboy Carter.

O coreógrafo Christopher Grant, 37 anos, disse à polícia que, quando voltou ao carro, encontrou o vidro traseiro quebrado. Foram roubadas a bagagem, um laptop, fones de ouvido e várias peças de roupas de luxo.

Dentro da bagagem havia vários pen drives que "continham músicas com marca d'água, algumas músicas inéditas, planos de gravação para o show e listas de músicas passadas e futuras". A polícia de Atlanta disse em um comunicado que um mandado de prisão havia sido emitido para um suspeito, que permanecia foragido.

Beyoncé encerrou a apresentação de quatro noites em Atlanta na segunda-feira (14/7) e concluirá a turnê Cowboy Carter em Las Vegas no final de julho. A turnê começou em abril, depois que a artista ganhou o primeiro Grammy de 'Álbum do Ano' com o álbum de música country que dá nome à turnê.

Com informações da AFP*