Morre atriz sul-coreana Kang Seo Ha aos 31 anos

A atriz Kang Seo Ha morreu aos 31 anos, na segunda-feira (14/7), vítima de um câncer de estômago. A artista participou de séries como Heart Surgeons - Cirurgiões Cardíacos e First Love Again. Ela estreou no entretenimento em 2012, no clipe da música Faring Away, do grupo de k-pop Brave Guys.



A irmã da atriz, Kyung-eun, homenageou Seo Ha. "Mesmo suportando uma dor imensa, você se preocupou com as pessoas ao seu redor e comigo. Mesmo sem poder comer por meses, você insistiu em pagar minhas refeições com seu próprio cartão e nunca me deixou pular uma refeição", disse.

"Meu anjo, que nos deixou cedo demais. Mesmo suportando tudo com analgésicos, você disse que estava grata por não ter piorado, e eu me senti verdadeiramente envergonhada. Minha querida irmã, você passou por tanta coisa. Espero que você esteja feliz e livre da dor apenas onde está agora", acrescenta o comunicado.

