Rolê Cultural do CCBB apresenta contação de histórias musicada

Durante o período de férias escolares, o Rolê Cultural do CCBB Brasília promove, nas sextas, sábados, domingos e feriados, sessões de contação de histórias musicadas. As sessões têm duração de uma hora, acontecem ao ar livre 11h e 15h, e unem história, música e imaginação.

Às 11h é apresentada a fábula A História da Figueira, que acompanha o galo Ovídio, a galinha Odisseia, a bruxa Bruxélia e a Figueira. A história foi inspirada no conto Quase de Verdade, escrito por Clarice Lispector, e provoca reflexões sobre o mundo. Já às 15h a história Animais Retirantes é contada. Ela acompanha a história de um urubu e um jumento que foram expulsos de suas terras pelo rei porco e procuram um novo lar.

Cumprindo com o compromisso com a democratização do acesso às experiências culturais do CCBB, o espaço conta com a ação “Vem pro CCBB”, que disponibiliza uma van para levar o público de forma gratuita da Biblioteca Nacional para o Centro Cultural. Os horários e ingressos para a van estão disponíveis no site do CCBB.

Serviço

Contação de Histórias Musicalizada, nas sextas, sábados, domingos e feriados, às 11h e 15h, na Sala do Educativo do CCBB Brasília ( SCES Trecho 2). Entrada gratuita mediane retirada de ingressos pelo link. Livre para todos os públicos.