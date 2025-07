Marília Mendonça: divisão do seguro aconteceu em consenso, diz seguradora

"Foi uma decisão do juiz", diz mãe de Marília Mendonça sobre divisão do seguro da cantora - (crédito: Reprodução/Globo via Observatório dos Famosos)





A divisão do seguro referente ao acidente aéreo que vitimou Marília Mendonça e mais quatro pessoas segue gerando questionamentos. A seguradora responsável, MAPFRE, declarou em nota que o acordo foi fechado "em consenso entre as partes e com base em critérios técnicos", sem revelar os valores envolvidos. A empresa reforçou que "cumpriu integralmente o acordo homologado judicialmente" e preferiu não detalhar outros pontos do processo.

Ruth Dias, mãe da cantora, afirmou em entrevista que a decisão sobre a partilha do valor ficou a cargo da Justiça. "Eu não conversei com nenhuma daquelas pessoas. O advogado disse que o juiz entendeu que a maior parte teria que ser da Marília. Foi uma decisão do juiz", declarou Ruth ao Fantástico. O acordo, selado em sigilo, resultou em metade do valor ficando com a família de Marília.

No entanto, familiares de outras vítimas não esconderam a insatisfação. George Freitas, pai do produtor Henrique Bahia, e Vitória Drummond Medeiros, filha do piloto Geraldo Medeiros, se manifestaram contra o desfecho, classificando a partilha como "injusta". Fernanda Costa, ex-companheira de Henrique e mãe de seu filho, revelou que chegou a implorar por uma divisão mais igualitária, mas foi orientada por Ruth a procurar o advogado responsável pelo caso.

Diante da situação, George explicou que as famílias acabaram aceitando o acordo para evitar um processo prolongado. "A seguradora só paga se todas as partes concordarem. Senão, o dinheiro fica em juízo e a disputa pode levar anos", desabafou. Segundo ele, a prioridade das famílias era encerrar o impasse rapidamente. Mesmo assim, o sentimento de injustiça persiste entre os parentes das outras vítimas do acidente.

