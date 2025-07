Anunciados curtas e documentários na disputa do Festival de Gramado

Quatro documentários e doze curtas-metragens acabam de entrar na lista de filmes do 53º Festival de Cinema de Gramado, que será realizado entre 13 e 23 de agosto. Além dos novos concorrentes, o festival anunciou que no dia 20 de julho começam as inscrições para rodadas de negócios e capacitações do Conexões Gramado Film Market.

Os curadores dos longas documentais Caio Blat, Camila Morgado e Marcos Santuario indicaram trabalhos de diferentes regiões do país, todos inéditos no território brasileiro. São eles: Até onde a vista alcança (SP), de Alice Villela e Hidalgo Romero; Os avós (AM), de Ana Lígia Pimentel; Lendo o mundo (RN), de Catherine Murphy e Iris de Oliveira; e Para Vigo me voy (RJ), de Lírio Ferreira e Karen Harley.

Destaque para este último, que estreou em no Festival de Cannes. Para Vigo me voy homenageia Cacá Diegues, morto em fevereiro. O filme traz imagens inéditas, como as dos bastidores de seu último filme como diretor, Deus ainda é brasileiro, e de uma sessão especial de Bye Bye Brasil na Favela do Vidigal.

Doze produções de oito estados diferentes integram a mostra competitiva de curtas-brasileiros do 53º Festival de Cinema de Gramado. Os finalistas foram selecionados pela jornalista e crítica de cinema Adriana Androvandi, pelo jornalista, pesquisador e crítico de cinema Diego Benevides, pela produtora executiva Graziella Ferst, pela cineasta Renata Diniz e pelo professor e realizador Wagner Rosa.

Curtas-metragens selecionados:

Aconteceu a luz da lua (RS), de Crystom Afronário

Boiuna (PA), de Adriana de Faria

Cabeça de boi (SP), de Lucas Zacarias

FrutaFizz (SP), de Kauan Okuma Bueno

Jacaré (BA), de Victor Quintanilha

Jeguatá Xirê (RS), de Ana Moura e Marcelo Freire

O mapa em que estão meus pés (AL), de Luciano Pedro Jr.

Na volta eu te encontro (BA), de Urânia Munzanzu

As musas (PE), de Rosa Fernan

Quando eu for grande (PR), de Mano Cappu

Réquiem para Moïse (RJ), de Caio Barretto Briso e Susanna Lira

Samba infinito (RJ), de Leonardo Martinelli