Após cirurgia para tratar câncer, Edu Guedes não precisará de radioterapia nem quimioterapia

Edu Guedes, de 51 anos, recebeu uma boa notícia após enfrentar uma das fases mais difíceis de sua vida. Diagnosticado com câncer no pâncreas no início de julho, o apresentador passou por uma cirurgia robótica de emergência e, agora, não precisará fazer quimioterapia nem radioterapia.

O tumor foi descoberto por acaso, durante a internação para tratar uma infecção causada por cálculo renal. O procedimento durou cerca de seis horas e incluiu a retirada de parte do pâncreas, nódulos e o baço, já que o câncer estava localizado na cauda do órgão.

Segundo informações divulgadas no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, Edu está em remissão. A notícia foi confirmada pela equipe do chef, que explicou que ele seguirá apenas com acompanhamento médico. "Edu Guedes terá de fazer algumas mudanças na sua rotina e dieta específica, mas não precisará de radioterapia nem quimioterapia", informou a assessoria.

De acordo com a apresentadora Sonia Abrão, que visitou Edu e Ana Hickmann em casa, ele está bem e animado. Nos próximos 12 meses, o chef fará check-ups trimestrais. Depois disso, os exames passam a ser semestrais, e ao final de cinco anos, os médicos poderão declarar a cura definitiva.

Edu, inclusive, já está em casa. Ele recebeu alta hospitalar dez dias antes do previsto e compartilhou um vídeo emocionado nas redes sociais para agradecer o carinho que tem recebido. "Já estou bem melhor. Era para eu sair dia 21, mas o Dr. Marcelo Bruno viu que a recuperação seria mais rápida em casa", contou.

Durante o tratamento, Edu passou por quatro cirurgias em apenas 15 dias. Apesar da intensidade, ele mantém o otimismo e segue focado na recuperação. Nas próximas semanas, o apresentador fará exercícios pulmonares como parte do processo.

Ele também falou sobre a importância de manter a mente forte. "Tem notícia que a gente não está preparado para receber. Mas não dá tempo de se preparar. Não dá para lamentar", disse. E completou: "Se a gente tiver cabeça boa, consegue resolver da melhor forma".