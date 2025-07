Novo espaço cultural em Brasília promete diversão, esporte e gastronomia

Neste sábado (19/7), um novo espaço multifuncional promete reconfigurar o lazer e a cultura em Brasília. Localizado no Setor de Indústrias Gráficas, o Oscarito chega com a proposta ousada de reunir em um só lugar esportes, gastronomia, arte e entretenimento, em um ambiente aberto. A inauguração para o público, em esquema de soft opening, começará às 19h, com atração surpresa. Os ingressos antecipados e limitados estão à venda no site Sympla por R$ 40.

O projeto nasceu da visão dos empresários brasilienses Victor Thomé, Victor Braga, Daniel Futuro, Jorge Fernando e Gustavo Álvares, que foram inspirados pela vocação criativa da antiga Casa Manchete, construção erguida em 1978. Para preservar toda a beleza e primor do projeto criado por Oscar Niemeyer, transformaram o prédio em um ambiente que promete aconchego, criatividade, alegria e liberdade. O nome do empreendimento foi inspirado no grande arquiteto, um dos ícones da arquitetura modernista. “O Oscarito não é só um espaço, é um estilo de vida. Queremos que as pessoas venham para cá para viver Brasília de forma mais vibrante, conectada e divertida”, explica Victor Thomé, em entrevista divulgada.

Com mais de 10 mil m² de área, o espaço conta área multiesportiva para prática de esportes de areia, como o beach tennis, futevôlei e para atividades de bem-estar, como yoga. Além disso, um dos pilares do empreendimento é a gastronomia. Com bar e restaurante assinados por chefs locais e cardápios que vão do street food à alta cozinha. “É um ambiente plural, onde se pode treinar de manhã, almoçar com amigos, participar de uma roda de conversa ou curtir um show à noite”, completa Victor Braga em entrevista divulgada.

O Oscarito também nasce com uma forte proposta cultural. A programação promete ser intensa e diversa, com exposições de arte urbana, feiras criativas, oficinas, apresentações musicais e eventos voltados à economia criativa. Além das quadras de areia, áreas verdes completam a proposta de convivência e bem-estar.

Serviço



Oscarito Brasília

Neste sábado (19/7), às 19h na antiga Casa da Manchete (Sig Quadra 1). Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla. Não indicados para menores de 18 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel