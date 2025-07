Festival 1kg de rock leva música e solidariedade ao Riacho Fundo

Neste sábado (19/7), a partir das 19h, o estacionamento da Administração Regional do Riacho Fundo I recebe o Festival 1kg de rock, com bandas locais, atração de São Paulo e doações de leite destinadas ao Instituto Eu Solidário, que atua com ações de apoio alimentar e cidadania.

Com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF), o evento gratuito une música, dança e ação social. O 1kg de Rock reforça o papel da arte como ferramenta de transformação social e fortalecimento comunitário. Ao incentivar a doação de 1 litro de leite como forma de contribuição simbólica, o evento combina entretenimento e solidariedade, promovendo acesso à cultura e ao mesmo tempo apoiando iniciativas sociais.

No palco, o público poderá conferir atrações musicais que representam diferentes vertentes do rock. De Brasília, se apresentam as bandas Uttara, Summa e As Verdades de Anabela, nomes que vêm conquistando espaço na cena independente. A noite também traz a presença da banda paulista Into The Void Death, conhecida pelo seu som e atmosfera.

Além dos shows, a programação inclui a performance da artista Shabbanna Dark, que mistura dança, expressão corporal e estética roqueira em uma proposta cênica original. Já os intervalos entre as bandas serão conduzidos pelo DJ Altervir, que assume a trilha sonora do evento com sets que transitam entre o clássico, o alternativo e o contemporâneo do rock mundial.

Serviço

Festival '1kg de Rock'

Sábado (19/7), no estacionamento da Administração Regional do Riacho Fundo I, a partir das 19h. Entrada gratuita. Doação sugerida: 1 litro de leite