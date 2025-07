Flagrante em show do Coldplay termina com renúncia de CEO de startup

O CEO da startup de tecnologia Astronomer, Andy Byron, renunciou ao cargo neste sábado (19/7), dias após ser flagrado em um momento íntimo com a chefe de RH da empresa, Kristin Cabot, durante um show do Coldplay em Massachusetts, nos Estados Unidos. A cena, exibida na tradicional “kiss cam” do estádio, viralizou nas redes sociais e gerou intensa repercussão, forçando a saída do executivo.

O episódio ocorreu na última terça-feira (16), durante uma apresentação da banda Coldplay. No telão do estádio, o casal aparece abraçado enquanto é incentivado pela plateia a se beijar. O vocalista Chris Martin, ao perceber a hesitação, brincou no microfone: “Ou estão tendo um caso ou são muito tímidos”, provocando risos e aumentando a exposição do momento.

A gravação viralizou rapidamente nas redes sociais e gerou suspeitas de um possível relacionamento extraconjugal entre os dois executivos, ambos casados. Nas plataformas, o vídeo ultrapassou 90 milhões de visualizações e foi apelidado de “Coldplaygate” por usuários.

Diante da repercussão, a Astronomer, especializada em soluções de DataOps e inteligência artificial, anunciou a abertura de uma investigação interna. No dia seguinte, Byron e Cabot foram afastados temporariamente.

Neste sábado, a empresa divulgou comunicado oficial informando a renúncia de Andy Byron ao cargo de CEO. A nota destaca que "os líderes da companhia são esperados para dar o exemplo" e reafirma o compromisso com a ética e o respeito no ambiente corporativo. O cofundador e diretor de produto da empresa, Pete DeJoy, assume interinamente a liderança.

As stated previously, Astronomer is committed to the values and culture that have guided us since our founding. Our leaders are expected to set the standard in both conduct and accountability, and recently, that standard was not met.



