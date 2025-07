Ator e músico Malcolm-Jamal Warner morre aos 54 anos

O ator americano Malcolm-Jamal Warner morreu, aos 54 anos, segundo noticiou o portal TMZ. Famoso por interpretar o filho de Bill Cosby na série The Cosby Show, o ator passava férias com a família na Costa Rica, quando se afogou enquanto nadava, de acordo com informações da revista People. A exata data da morte, no entanto, não foi revelada.



Malcolm fez sucesso nos anos 1980, quando chegou a ser indicado a um prêmio Emmy com apenas 15 anos. Ele ficou famoso por dar vida a Theo Huxtable durante a sitcom, que ficou no ar entre 1984 e 1992. A indicação ao relevante prêmio aconteceu em 1986, na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia.

Em 2023, Warner destacou, à People, que o papel significou o pontapé inicial na carriera de sucesso. "Sei que posso falar por todo o elenco quando digo que The Cosby Show é algo de que todos nós ainda temos muito orgulho." "Compartilhamos uma experiência única que nos mantém amorosamente unidos, não importa quanto tempo passe sem nos vermos ou ouvirmos falar um do outro", acrescentou.

Jamal também é conhecido por outros diversos papéis. Ele também protagonizou a série Malcolm & Eddie, junto de Eddie Griffin, além de Major Cimes, Suits e The Resident. Como dublador, deu voz a Jeremiah, personagem de O Ônibus Mágico.

Warner ainda ocupou breve espaço na indústria da música. Em 2003, lançou o EP de estreia The Miles Long Mixtape. O ex-ator ainda foi indicado ao Grammy, em 2015, na categoria melhor performance de R&B tradicional, com o trabalho Jesus Children. O álbum Hiding In Plain View também foi indicado a melhor disco de poesia falada. Malcolm era baixista, poeta e cantor.

Nenhum familiar, até agora, se pronunciou sobre o ocorrido. O americano deixa esposa e uma filha. Os nomes delas, por questões de privacidade, segundo o próprio alegava durante a carreira, não foram revelados por questões de privacidade.