Morte de Preta Gil domina redes sociais e lidera buscas no Google

A morte da cantora e empresária Preta Gil, aos 50 anos, após uma batalha de câncer no intestino, mobilizou as redes sociais e os mecanismos de busca. De acordo com levantamento da Nexus — Pesquisa e Inteligência de Dados, até as 9h desta segunda-feira (21/7), o nome da artista liderava os Trending Topics no X (antigo Twitter) no Brasil, com mais de 1,26 milhão de menções. No Google, já são mais de 2 milhões de buscas, com pico registrado às 20h20 do domingo (20/7), mesmo horário em que o debate nas redes atingiu o ápice.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A repercussão da morte de Preta Gil furou bolhas e preferências nas plataformas digitais. No X, seu nome ocupou a primeira posição dos assuntos mais comentados nas últimas 24 horas no Brasil e o 7º lugar no ranking global. O pai dela, o cantor e ex-ministro Gilberto Gil, apareceu logo atrás, com cerca de 112 mil menções.

A análise feita pela Nexus, com base em 238 mil postagens em português, mostra que cerca de 120 mil usuários únicos participaram das conversas. Entre as expressões mais usadas nas redes, além de "Gilberto Gil" e "descanse em paz", chamou atenção a presença do nome de Jair Bolsonaro. Uma das postagens mais compartilhadas, com mais de 10 mil interações, dizia: "Sinto um ranço enorme do universo sempre que alguém como a Preta morre e pessoas como o Bolsonaro permanecem vivas".

O tema foi impulsionado por celebridades, influenciadores e veículos de comunicação. Entre os perfis com maior alcance no X estavam o influenciador Felipe Neto, o portal g1 e a cantora Claudia Leitte. Já os conteúdos mais republicados partiram de microinfluenciadores como @CantoDaBaleia, @FiveAOTY e @AgathaMarcondss.

No Instagram e Facebook, uma amostra de 22 mil publicações evidenciou o carinho de amigos próximos a familiares. A atriz Carolina Dieckmann, a apresentadora Angélica, e as cantoras Ivete Sangalo e Ludmilla estiveram entre os nomes com maior engajamento nas homenagens. Mensagens de Gilberto Gil e Flora Gil também tiveram ampla repercussão.

Leia também: Preta Gil lutou contra o câncer e virou sinônimo de amor à vida

A grande imprensa e perfis do universo do entretenimento, além de artistas como Fernanda Torres, Giovanna Ewbank, Sabrina Santo, Simone Mendes, Juliana Paes e Tatá Werneck, também se destacaram entre as publicações mais comentadas.

No Google Trends, o nome de Preta Gil foi o mais buscado do país, com mais de 2 milhões de pesquisas. Entre os termos relacionados, além da causa da morte, estavam nomes de familiares e ex-companheiros da cantora, como sua mãe Sandra Gadelha e os atores Caio Blat e Otávio Muller.