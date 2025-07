Velório de Preta Gil será no Theatro Municipal do Rio, mas data ainda não foi definida

O velório de Preta Gil será realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, atendendo pedido feito pela cantora. A cerimônia ainda não tem data confirmada, segundo informações do jornal O Globo. O corpo da artista segue nos Estados Unidos, onde ela faleceu aos 50 anos, em Nova York, enquanto se submetia a um tratamento experimental contra o câncer.

Antes do funeral, será necessário realizar a repatriação do corpo, um processo que exige cuidados especiais, além de envolver burocracias e custos elevados — normalmente superiores a R$ 50 mil. A família está empenhada em agilizar os trâmites, mas ainda não há previsão de quando o traslado será concluído. “Estão tentando agilizar isso. Mas não temos ainda uma data”, informou a assessoria de imprensa da família de Gilberto Gil ao Globo.

Flora Gil, madrasta de Preta e esposa de Gilberto, usou as redes sociais nesta segunda-feira (21/7) para atualizar o público sobre a situação. Em nota, ela reforçou que o velório será no Rio, onde amigos, familiares e fãs poderão se despedir da cantora.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Informamos que, neste momento, ainda não há previsão para a repatriação do corpo de Preta Gil ao Brasil. Ela será velada na cidade do Rio de Janeiro, onde sua família, amigos e o público poderão prestar suas últimas homenagens. Tão logo tenhamos as informações do funeral, divulgaremos aqui. Agradecemos, mais uma vez, o carinho, o respeito e a compreensão de todos”, escreveu.