Feira itinerante de música divulga edital para talentos do Centro-Oeste

A Feira Internacional da Música do Sul (FIMS) está com edital aberto voltado para músicos e artistas do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O projeto é pioneiro como feira itinerante de música no Brasil e busca conectar artistas locais com profissionais do mercado nacional, como programadores de festivais, curadores e produtores. A chamada faz parte do programa Drops FIMS Brasília – Etapa Centro-Oeste.

Leia também: Paixão pela música: relembre carreira e sucessos de Preta Gil

As inscrições no edital estão abertas até o dia 22 de julho e os selecionadores irão se apresentar entre os dias 23 e 28 de setembro, no Distrito Federal. Nesta edição da Feira Internacional da Música do Sul, em parceria com o Festival Convida, rodadas de negócios, workshops e debates estarão presentes na programação.

Leia também: Samara Joy, Laufey e The Last Dinner Party falam sobre a liderança feminina na música

Os destaques de cada etapa regional irão participar da Conferência Nacional e Internacional da FIMS, em Foz do Iguaçu, e reunirá representantes da América Latina e do sul global. O edital completo e formulário de inscrição estão disponíveis no site Groove List.