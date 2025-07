Donkey Kong Bananza é uma renovação para o macaco mais amado dos games

O macaco mais conhecido do mundo dos games finalmente recebeu um novo título. Donkey Kong Bananza reinventa o estilo clássico dos jogos do símio, mudando o clássico nível em 2D para um novo estilo de jogabilidade com um jogo em mundo aberto completamente em 3D. Marcando mais de 25 anos desde um jogo todo em 3D do macaco, com o último sendo Donkey Kong 64, lançado nos primórdios dos jogos em três dimensões para o Nintendo 64.



Foi noticiado também que Bananza foi desenvolvido pelo mesmo time por trás de Super Mario Odyssey, e graças à nova jogabilidade é extremamente perceptível a influência deles dentro das novas mecânicas. Como as bananas cristalizadas, as gemas de Banandium, que são os coletáveis da vez, da mesma forma que as luas em Odyssey. Fora isso, há também as “moedas locais” de cada mapa, que servem para comprar itens estéticos, como novas gravatas, roupas e cor dos pelos, assim como no em Super Mario Odyssey também.

DK e as bananas de cristal

Nessa versão DK é um minerador que busca as bananas critalizadas para se alimentar. (foto: Divulgação/Nintendo)

Donkey Kong Bananza, traz o macaco como um minerador no centro de um planeta, na Ilha Lingote. DK é responsável por caçar Banandium e se alimenta delas, para conseguir novas habilidades. A companhia Void surge então no lugar e começa uma perfuração direcionada para o núcleo do planeta, o problema é que não se importam muito com o ambiente à sua volta, e acabam destruindo vários lugares naturais, incluindo a Ilha Lingote, além de, claro, levarem as bananas de DK. Enquanto, o macaco se recompõem da intervenção ambiental, uma rocha cai do céu e ele vai investigar, descobrindo uma companheira para sua viagem até o núcleo do planeta.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/06/7175034-games-produzidos-fora-dos-eua-que-encantaram-os-fas.html

Bananza conta com um sistema inédito de destruição de ambiente para a franquia, que é quase total do ambiente, com muitas vezes o jogador tendo que ser criativo para ultrapassar obstáculos. DK pode bater em praticamente todas as direções, criando fendas e buracos no terreno, servindo tanto para avançar quanto para acessar conteúdos escondidos, o jogo ainda disponibiliza um sonar para detectar objetos escondidos no cenário. Além disso, DK pode arrancar um pedaço do chão tanto para usar como projétil, para atacar inimigos voadores, quanto para surfar em cima para aumentar sua mobilidade, essa que se desgasta com o tempo.

Cada mundo conta com sua própria “fauna” e “flora”, com ambientações que variam entre campos floridos a picos gelados. DK encontra várias vilas. Lá, o jogador pode comprar novas roupas, dormir e ganhar um coração extra, enquanto ouve alguma música da trilha do jogo ou comprar itens para sua jornada, como balões que evitam a morte do macaco ou o suco de melão que carrega a habilidade Bananza. Entitulando o jogo, Bananza é um poder especial que permite que o DK assuma a forma de outros animais e concede poderes ao macaco, na forma Kong Bananza, para ganhar mais força para destruir lugares mais resistentes; e Zebra Bananza, que melhora a movimentação e até anda sobre a água; e a Avestruz Bananza, que voa.

Pauline e DK

Pauline e DK viajam juntos até o centro do planeta na esperança de realizar um desejo no núcleo antes da companhia Void. (foto: Divulgação/Nintendo)

Bananza trás de volta uma das velhas conhecidas do fãs da Nintendo, a primeira namorada de Mario, que apareceu no jogo original de Donkey Kong, Pauline. Essa é uma versão muito mais jovem de Pauline, que tem um talento nato para cantar, sua habilidade remove fitas feitas pela tecnologia da companhia Void.

Leia mais: Nintendo anuncia atores principais de The Legend of Zelda

Ela auxilia DK no modo de dois jogadores, jogando onomatopeias no cenário. O canto também mostra no mapa os pontos de interesse, esses que marcam tanto as vilas, quanto os abrigos que já foram construídos, caso o jogador encontre mapas para moedas fossilizadas da área, o ponto também é marcado.

Considerações finais

O poder Bananza torna DK mais poderoso, assim ele consegue destruir materiais mais resistentes com a força dos punhos. (foto: Divulgação/Nintendo)

Donkey Kong Bananza traz tudo que Super Mario Odyssey tem de bom, e ainda por cima dá uma melhorada considerável, quando propõe um novo estilo de jogabilidade para um dos personagens mais clássicos da gigante japonesa.

Bananza era originalmente para ter saído no primeiro Nintendo Switch, várias fotos mostram a comparação da ambientação dessa versão primordial e da versão final e mostra como o console portátil está mais poderoso e pronto para receber novos títulos, jogos esses que vão explorar melhor o potencial gráfico do Switch 2.

Donkey Kong Bananza está disponível exclusivamente para o Nintendo Switch 2

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Nintendo Brasil

Saiba Mais Diversão e Arte Miley Cyrus brilha na Calçada da Fama em clipe noturno de “Walk of Fame”

Miley Cyrus brilha na Calçada da Fama em clipe noturno de “Walk of Fame” Diversão e Arte Prime Video prepara série e filme sobre Marília Mendonça

Prime Video prepara série e filme sobre Marília Mendonça Diversão e Arte Mariah Carey anuncia o álbum MC16 e prévia de novo single

Mariah Carey anuncia o álbum MC16 e prévia de novo single Diversão e Arte Chris Martin quebra o silêncio após polêmica da câmera do beijo

Chris Martin quebra o silêncio após polêmica da câmera do beijo Diversão e Arte Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (22/7)

Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (22/7) Diversão e Arte Além da música: relembre novelas, filmes e séries com Preta Gil