Mac DeMarco fará show um Brasil com futuro álbum em abril de 2026

Nesta terça-feira (22/7), a Balaclava Record anunciou a vinda do cantor canadense Mac DeMarco para o Brasil. O show está marcado para o dia 4 de abril em 2026 e será no Áudio em São Paulo. Os ingressos já estão à venda on-line no site da Ingresse e presencial no Takkø Café em São Paulo, partir de R$ 290.

Mac DeMarco é um dos mais relevantes nomes da música indie e alternativa da década. O músico volta ao Brasil depois de oito anos: ele se apresentou no Lollapalooza em 2018. O cantor vai apresentar show do novo álbum, intitulado Guitar, com lançamento previsto para 22 de agosto por sua própria gravadora, Mac's Record Label.

Mac compôs, gravou, produziu e mixou o disco sozinho. Ele contou com a ajuda de David Ives para a masterização. Mac também filmou todos os videoclipes e fez a arte da capa do disco. "Acho que Guitar é o mais próximo de uma representação real, que consigo colocar no papel, de onde estou na minha vida hoje", disse DeMarco em entrevista divulgada. Desse novo trabalho, foi apresentado o single de estreia Home e a faixa inédita Holy, lançada nesta terça-feira (22/7).

