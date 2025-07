7 livros infantis para celebrar o amor entre avós e netos

Amor, afeto, carinho, memória e saudade são os principais sentimentos que marcam relações saudáveis entre avós e netos. A construção dessas emoções são carregadas de lembranças, construídas cotidianamente, e podem ser celebradas também em livros infantis para ler com os pequenos.

O Correio apresenta agora uma série de obras literárias que marcam essa relação de afeto e carinho.

Nossos Domingos

Nesse livro de Véronique Kirchhoff, ilustrado por Luciano Lozano, o menino Nicolau conta como são os fins de semana na casa da vovó. Viúva, ela mostra ao menino as belezas de um parque com a chegada do outono e conta sobre viagens que fez com o avô enquanto ele ainda vivia. Em dado momento, eles enxergam o vovô nas nuvens e refletem sobre como colecionar momentos marca uma vida de forma eterna. O livro “Nossos domingos” foi lançado no Brasil em 2025 pela editora WMF Martins Fontes com tradução de Luciana Veit.

Hey, Vovô Jude



O livro “Hey, Vovô Jude” escrito por Paul McCartney conta a relação de magia e aventura que Vovô Jude tem com quatro netos, os quais chama de Pimentinhas. Em uma tarde chuvosa, os cinco embarcam por várias aventuras e viagens que passam da praia para o deserto em poucos instantes com o simples rodar da bússola mágica. A obra ilustrada por Kathryn Durst nos faz pensar o quão longe a imaginação das crianças pode ir com um pouco de estímulo. Em dado momento a célebre música dos Beatles aparece como pano de fundo em uma das aventuras do vô com os netos. O livro foi lançado no Brasil em 2024 pelo editora Reco - Reco com tradução Maria Cecília Brandi.

Memórias de menina



O livro “Memórias de Menina” de Rachel de Queiroz, primeira escritora na Academia Brasileira de Letras, apresenta uma série de contos sobre os tempos da vovó. No primeiro, a vovó “deixou pra lá a vida passada e só se lembrava dos tempos de criança”. A avó brinca de roda e se aborrece com os problemas da vida adulta. Não quer papo sobre burocracias, pretende apenas ser feliz como criança na sua segunda infância. “Memórias de menina” foi ilustrado por Mayara Lista e publicado em 2025 pela Reco-reco.

O pedido

Em “O pedido” Pipo e a avó dele embarcam pela jornada do desejo do netinho. Logo no começo da história a avó propõe ao menino que faça um pedido: “se você pudesse pedir qualquer coisa, o que pediria”? Um cachorro? Uma bicicleta? O menino nega todas as opções apresentadas e troca tudo por mais tempo com a avó. A história contada em poucas palavras e ilustrações em “stop Motion” revela o que parece ser o desejo da grande maioria das crianças: mais tempo de qualidade e atenção plena. O pedido foi escrito foi Antje Damn e lançado no Brasil pela Companhia das Letrinhas com tradução de Sofia Mariutti.

Terra

O livro “Terra” contempla ancestralidade e família em um lugar onde a riqueza não se faz com dinheiro, mas sim com saberes. Poucas palavras guiam essa história que, como narra a autora, também teve poucas palavras na criação. “Minha avó vivia carregada de frutas, legumes e mistérios”, diz a primeira frase do livro que volta a ser resgatada à frente para mostrar como a neta se interessou pelas palavras. A jovem, lê para a avó enquanto ela vive e celebra o legado de ensinamentos e sabedoria deixado pela avó. O livro “Terra” escrito por Carol Fernandes e ilustrado por Iury de Franco foi inspirado pelas mulheres do Vale do Jequitinhonha (MG). A obra foi lançada pela Companhia das Letrinhas em 2024.

Fica comigo vovó



O livro “Fica comigo vovó” foi um dos mais emocionantes e tristes que já li. Por isso mesmo, ele é tão necessário, em especial diante da realidade de muitas famílias. A história conta, da perspectiva do neto, sobre a uma viagem que a vovó faz. O destino é dentro de si própria e das lembranças que construíram. O menino está ali, ao lado da avó chamando por ela e aguardando o retorno da viagem. O livro fala de memória, presença e saudade em vida. A autora, Iêda Cavalhêdo, explica na contracapa do livro que a história nasceu após a mãe dela sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e escrever em um papelzinho o nome dos filhos para não esquecê-los. O livro foi publicado pela Brinque-Book e tem como Fran Matsumoto como ilustradora.

Para sempre no meu coração

Nessa história da Turma da Mônica, escrita por Paula Furtado, Dorinha, uma menina cega vive intensamente ao lado da Vovó Zinha. Juntas, elas experimentam sons, sabores e texturas para conhecer a beleza do mundo na integridade, além das imagens. A menina é estimulada a todo momento a conquistar repertório e independência, apesar da deficiência. Além de ensinar sobre capacidades e possibilidades, a história termina com a partida da Vovó Zinha, fiel companheira de Dorinha. A menina, no entanto, segue feliz sob a memória do afeto e sob a vigia da vó atenta que a observa do céu. “Para sempre no meu coração” é uma publicação da editora Maurício de Souza.