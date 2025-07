Artista Léo Tavares conduz curso sobre o diálogo entre arte e palavra

A Referência Galeria de Arte oferece, em agosto, o curso O diálogo entre palavra e imagem na arte, com o artista visual e escritor Léo Tavares. As aulas, que serão presenciais, abordam as relações entre palavra e imagem nas artes visuais e na literatura. Elas serão realizadas na Referência Galeria (202 Norte), começam no dia 13 de agosto e seguem até dia 3 de setembro, às quartas-feiras, das 19h às 21h. As inscrições estão abertas e devem ser feitas no formulário on-line. O valor é de R$ 450 por aluno.

As aulas trazem o papel da escrita e das imagens nas artes ao longo de diferentes períodos da história. Estarão disponíveis duas bolsas integrais para pessoas autodeclaradas negras, indígenas ou LGBTQIAP+, através de carta de intenção, incluída no formulário de inscrição. Para se inscrever, é necessário ter o ensino médio completo e, após o término, é possível emitir o certificado de conclusão do curso.

Neste ano, a Referência completa 30 anos e continua a oferecer aulas das mais diversas áreas do conhecimento, que tenham relação com as artes visuais. A coordenadora de projetos especiais do grupo, Samantha Canovas defende que o curso apresenta uma nova perspectiva para a galeria e para o público. “Os cursos apresentam uma nova perspectiva para as pessoas interessadas em iniciar-se no universo das artes visuais ou ampliar seu repertório acerca da produção contemporânea”, diz.

Serviço

O diálogo entre palavra e imagem na arte

Curso com Léo Tavares. Quartas-feiras (13/8, 20/8, 27/8 e 3/9), das 19h às 21h, na Referência Galeria, CLN 202 Bloco B Loja 11 Subsolo Asa Norte – Brasília – DF. Inscrição a R$ 450 no formulário on-line. Formação mínima ensino médio completo. Bolsas integrais para pessoas autodeclaradas negras, indígenas, ou LGBTQIAP+ mediante carta de intenção no formulário de inscrição. Classificação indicativa 16 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel