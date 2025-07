No ar na Record, Igor Maués é um novato na tevê, mas veterano dos palcos

O ator Igor Maués, conhecido por seu papel como Sodomita Baraka na novela Reis da Record TV, está de volta à emissora em uma nova produção bíblica de grande porte. Desta vez, ele interpreta Jano, um soldado romano sarcástico e cruel, que se envolve nas perseguições contra o protagonista da série Paulo, o apóstolo. Com 50 episódios inéditos e um elenco renomado, a série é produzida pela Sieriella sob direção geral de Leo Miranda, prometendo ser um dos grandes lançamentos da programação.

Aos 27 anos, Igor Maués é novato na televisão, mas construiu uma carreira sólida nas artes cênicas. Formado pela Faculdade Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro, ele acumula experiências no teatro, cinema e televisão. Entre seus trabalhos mais notáveis estão os filmes Aumenta que é Rock'n Roll, dirigido por Tomas Portella, e Sexta, sábado e domingo, de Roberto Mauad, além de participações em mais de 23 peças, como Sonho de uma noite de verão e A grande poeira.

Ao Correio, o ator falou sobre o desafio de integrar uma produção bíblica, destacando a responsabilidade de representar personagens que fazem parte de uma das narrativas mais conhecidas do mundo. "A Bíblia conta a história mais falada até os dias de hoje". Para Igor, a preparação exige muita pesquisa e dedicação. Seu processo criativo envolve leitura, busca por referências e experimentações com o texto, sempre buscando aprimorar cada detalhe do personagem. "Gosto de ficar sozinho lendo, testando possibilidades e ir lapidando cada vez mais o personagem".

Igor também refletiu sobre as diferenças entre atuar no teatro, cinema e televisão. Enquanto na TV e no streaming os prazos são mais espaçados, permitindo uma construção gradual do papel, no cinema as gravações são mais intensas e concentradas. Já o teatro, segundo ele, é o mais desafiador por sua natureza imediata — não há segunda chance, tudo acontece ali, ao vivo, exigindo total entrega e preparação. "Acho que a maior diferença entre cinema, tevê e teatro é a urgência com que o ator precisa trabalhar", conclui.

Paulo, o apóstolo marca mais um capítulo na trajetória do ator, que continua a se destacar em projetos diversificados. Primo do também ator Felipe Roque, Igor Maués é multi-instrumentista: ele também domina piano, bateria e guitarra, habilidades que adquiriu na Escola de Músicos Meyre Brum.