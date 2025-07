Instituto Sol Nascente recebe a 11ª edição da Mostra de Literatura

Por Lucas Maia*



As apresentações serão nas regiões administrativas do Itapoã, Sol Nascente, Estrutural e Paranoá. A primeira será amanhã (30/7), no Instituto Sol Nascente, a partir das 8h30. As mostras culturais têm a participação de artistas, músicos, escritores e palhaços para difundir a arte brasiliense em territórios com acesso restrito a eventos literários. O acesso é totalmente gratuita e acessível para pessoas com deficiência.

A mostra é realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e com direção artística da Pergunta Fixar Editora Produtora de Arte, Educação e Cultura. As demais apresentações terão programação divulgada nas redes sociais da Pergunta Fixar. Nesta edição, são oferecidos dez episódios de podcasts focados no universo da leitura, das bibliotecas e contação de histórias. O projeto tem como objetivo democratizar o acesso à cultura para contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Serviço

11ª Mostra de Literatura

Amanhã (30/7), a partir das 8h30, no Instituto Sol Nascente, QNM 01, Conj. G, lote 33 - Sol Nascente, Ceilândia-DF. A entrada é gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco