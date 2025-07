Eduardo Paes exibe placas do ‘Circuito Preta Gil’ no Rio e vibra: ‘Ela encantou o Brasil’

Nesta sexta-feira (24), o corpo da cantora Preta Gil vai ser velado no foyer do Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, no período de 9h às 13h - (crédito: Reprodução/ X)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na rede social X, nesta quinta-feira (24), exibiu as placas instaladas que foram intituladas: Circuito Preta Gil, que vai marcar os trajetos dos megablocos da cidade carioca.

Era na Avenida Presidente Antônio Carlos, que o tradicional Bloco da Preta, desfilava, sempre marcado por muitos artistas e diversão.

‘Ela encantou o Brasil’

"Ela encantou o Brasil com sua alegria e carisma. Ela mostrou para todos nós que a gente tem que se orgulhar daquilo que somos. Ela marcou uma geração com sua força de viver. Amanhã nos despedimos de @PretaGil, mas ela vai permanecer viva na memória de todos nós com o Circuito Preta Gil de Blocos de rua! Obrigado em nome de todos os cariocas @pretagil", exaltou Paes.

Velório de Preta Gil

Nesta sexta-feira (24), o corpo da cantora Preta Gil vai ser velado no foyer do Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, no período de 9h às 13h. Após isso, o corpo da filha de Gilberto Gil será levado para o Crematório e Cemitério da Penitência, como informado pela Quem. Familiares e amigos vão poder ficar no local até 17h.

Preta Gil morreu no último domingo (20), nos Estados Unidos. Ela estava em tratamento de um câncer no intestino, mas perdeu a batalha contra a doença. Na segunda-feira (21), a cantora foi homenageada na abertura do remake de Vale Tudo.

