Preta Gil: Músicas da cantora disparam nas plataformas digitais

Desde a morte de Preta Gil (1974–2025), no último domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de um câncer no colorretal, o interesse por sua obra musical voltou a crescer de forma significativa nas plataformas de streaming.

Vale ressaltar que Preta Gil possui uma trajetória artística de mais de 20 anos e quatro álbuns lançados, a cantora tem sido amplamente redescoberta tanto por antigos fãs quanto por novos ouvintes.

Enquanto a família aguarda a chegada do corpo ao Brasil — onde o velório está previsto para acontecer no tradicional Theatro Municipal do Rio de Janeiro —, os sucessos de Preta ganharam ainda mais repercussão. De acordo com dados do Spotify divulgados pelo colunista Lauro Jardim, do O Globo, os números surpreenderam.

Até o dia de sua morte, Preta Gil contabilizava 231,2 mil ouvintes mensais na plataforma. Em apenas 48 horas, esse número saltou para 374,1 mil, o que representa um crescimento de 61% na média de audiências.

O maior destaque de seu repertório continua sendo a música “Sinais de Fogo”, que ultrapassa 16,2 milhões de reproduções. Em seguida vem “Meu Xodó”, colaboração com seu filho Francisco Gil, com 4,9 milhões de plays.