Fãs formam fila no velório de Preta Gil; segurança é reforçada

Corpo da cantora Preta Gil será velado nesta sexta-feira (25), das 9h às 13h, no Theatro Municipal, no Centro do Rio - (crédito: Tiê Leal/Radio Tupi)

O corpo da cantora Preta Gil será velado nesta sexta-feira (25), das 9h às 13h, no Theatro Municipal, no Centro do Rio.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal estão no local desde a madrugada e os fãs da cantora começam a chegar para a cerimônia.

Após o velório, o corpo de Preta Gil será levado em um caminhão dos bombeiros até o crematório do cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Norte do Rio. No trajeto, ele vai passar pela região onde a artista se apresentava no mega bloco que organizou no período de Carnaval.

Leia também: Eduardo Paes nomeia trajeto de mega blocos do Carnaval como Circuito Preta Gil











Grande batalha contra o câncer



Preta Gil morreu neste domingo (20), aos 50 anos, nos Estados Unidos. A artista lutava contra um câncer colorretal desde janeiro de 2023 e vinha se submetendo a diversos tratamentos, inclusive terapias experimentais nos últimos meses.

Leia também: Gilberto Gil homenageia Preta Gil com vídeo emocionante nas redes sociais



Filha de Gilberto Gil e da empresária Sandra Gadelha, Preta enfrentou a doença com bravura. Ela passou por uma cirurgia de colostomia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e sessões intensas de quimioterapia e radioterapia. Em agosto de 2024, a enfermidade avançou para um quadro de metástase em múltiplos órgãos.

Leia também: O legado de Preta Gil no entretenimento e na luta contra o câncer

A partir de maio de 2025, Preta buscou alternativas nos EUA, apostando em tratamentos experimentais na tentativa de prolongar sua vida e aliviar o sofrimento. Mesmo diante das dificuldades, manteve-se ativa nas redes sociais e próxima dos fãs.