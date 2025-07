Criadores de "South Park" ironizam críticas da Casa Branca à piada com Trump

Conhecido por sátiras muitas vezes consideradas pesadas, South Park lançou o episódio de estreia da 27ª temporada nesta quarta-feira (23/7), o que gerou controvérsias pela participação animada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O republicano apareceu em um registro nada amigável: acima do peso, nu, com um órgão genital pequeno e indo para a cama com o diabo, com quem implorou para deitar-se. O episódio termina com o narrador dizendo: "Trump, seu pênis é minúsculo, mas seu amor por nós é imenso."

A Casa Branca não gostou nada da paródia. O porta-voz Taylor Rogers disse à revista Variety que "nenhum programa de quarta categoria" pode atrapalhar "a boa fase" de Trump. Rogers ainda acrescentou que a "esquerda americana" perseguiu a série por anos devido ao "conteúdo ofensivo", mas, de repente, estão elogiando-a.

Os criadores de South Park, Trey Parker e Matt Stone, comentaram sobre a repercussão da animação durante participação na San Diego Comic-Con. Em tom irônico, Parker afirmou que a dupla "sentia muitíssimo".

