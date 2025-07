Homenagens de fãs marcam velório de Preta Gil na manhã desta sexta

Dez minutos antes de começar o velório de Preta Gil, Norma Maria, de 73 anos, já estava na fila para dar um último adeus à cantora. Para a despedida, ela preparou um cartaz com uma foto da artista e a mensagem: "Uma guerreira: lutou pela vida e nos deixou no dia do amigo”.

Norma Maria saiu de Jacarepaguá, onde mora, às 5h para chegar cedo ao velório. Para ela, Preta Gil é um símbolo da afirmação feminina. “Ela fez as pessoas, as mulheres, ficarem mais positivas, mais alegres, Deu valor à gente, seja a cor que for. Ela deixa a gente à vontade, dá muito amor, ela e o pai dela”, disse. “Ela morreu, mas vai continuar representando a cultura brasileira, como o pai dela. Ela é muito importante na vida de todo mundo”.











Morador do município de Ouro Fino, em Minas Gerais, José Braga também fez questão de comparecer ao velório de Preta Gil. Em homenagem à cantora, ele levou um volume da autobiografia de Preta. Os primeiros 50, lançada em 2024. Na primeira página do livro, ele escreveu diversas fases marcantes da vida da filha de Gilberto Gil, incluindo sua longa batalha contra o câncer colorretal, sua participação no Criança Esperança com Ivete Sangalo em 2023, a criação do bloco de Carnaval em 2009, entre outros.

*Com informações da Rádio Tupi