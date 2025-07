Complexo Cultural de Planaltina recebe a mostra de dança Corpus Convida

Neste sábado (26/7), será realizada, às 19h, no Complexo Cultural de Planaltina, a mostra de dança Corpus Convida — Ritmos do Cerrado. A mostra foi idealizada pela Companhia Afro Contemporânea Corpus Entre Mundos. O evento reunirá sete companhias de dança.

A companhia idealizadora do projeto apresentará o espetáculo SEMUTSOC, baseado no trecho do poema de Marina Colasanti, A gente se acostuma, mas não deveria. O espetáculo foi coreografado por Lenna Siqueira e Dilo Paulo, também diretores da companhia Corpus Entre Mundos, fundada em 2013.

Além da Corpus, os grupos e dançarinos Balé das Deusas, Aline Sugai, Lab Coreográfico, Gih Gerreira, Empire e Nathália Sol sobem ao palco do Complexo Cultural de Planaltina. O evento tem entrada gratuita mediante retirada de ingressos e contará com intérprete de libras e programação em braile.

Serviço

Corpus Convida — Ritmos do Cerrado

Companhia Afro Contemporânea Corpus Entre Mundos. Neste sábado (26/7), às 19h, no Complexo Cultural de Planaltina. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo site. Livre para todos os públicos.

Confira a programação completa:

Balé das Deusas – Expressão do samba

Aline Sugai – SINTOMA

Lab Coreográfico – Se não fosse a borboleta, a lagarta teria razão

Gih Ferreira – Fulôrecer

Empire – Brasil e sua versatilidade

Nathália Sol – Borboleteia

Companhia Corpus Entre Mundos – Semutsoc