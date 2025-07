Electronic Arts divulga trailer de Battlefield 6 com foco em guerra moderna

A Electronic Arts revelou nesta quinta-feira (24/7) o primeiro trailer oficial de Battlefield 6, novo capítulo da consagrada franquia de tiro em primeira pessoa.

O vídeo, divulgado ao meio-dia nos canais oficiais da EA, mostra um cenário de guerra moderna com traços futuristas, centrado em um conflito global alimentado por forças paramilitares. A ambientação sugere uma retomada do tom mais sério e estratégico da série, abandonando os excessos estilísticos do título anterior. A trilha sonora do trailer é a música "Masters of War", de Bob Dylan, reforçando o clima sombrio e crítico do conflito apresentado.

Entre os destaques do trailer, estão:



Sistema de combate e ambientação: batalhas de larga escala com tanques, caças e intensa destruição ambiental, oferecendo liberdade tática e caos coordenado.

batalhas de larga escala com tanques, caças e intensa destruição ambiental, oferecendo liberdade tática e caos coordenado. Narrativa e facções: introdução da facção Pax Armata, uma corporação militar privada financiada por ex-membros da OTAN, cujo avanço ameaça desencadear uma guerra em escala global.

introdução da facção Pax Armata, uma corporação militar privada financiada por ex-membros da OTAN, cujo avanço ameaça desencadear uma guerra em escala global. Retorno da campanha solo: após a ausência de narrativa em Battlefield 2042, o modo história volta a fazer parte do novo jogo.

após a ausência de narrativa em Battlefield 2042, o modo história volta a fazer parte do novo jogo. Jogabilidade clássica aprimorada: combates viscerais, destruição de estruturas, combates entre aviões de caça aéreos e forte ênfase na ação em esquadrão.

Os detalhes completos do modo multiplayer do novo game serão apresentados no dia 31 de julho, durante um evento ao vivo com os estúdios da EA.

Embora a data de lançamento ainda não tenha sido divulgada, a expectativa é de que Battlefield 6 chegue para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A EA não deve lançar versões para consoles da geração anterior, como Xbox One e PS4, nem para o Nintendo Switch 2.

Título anterior recebeu críticas

O último título da franquia, Battlefield 2042, lançado em 2021, dividiu opiniões. Com foco em batalhas futuristas, o jogo foi criticado por bugs, ausência de campanha e mudanças profundas na fórmula tradicional, o que gerou distanciamento da comunidade fiel à série.

Com Battlefield 6, a EA mira reconquistar seus fãs e se reposicionar no mercado de FPS, enfrentando concorrentes fortes como Call of Duty, da Activision, adquirida pela Microsoft em 2023, e o já anunciado Black Ops 7, previsto para 2025. A franquia aposta em batalhas maiores e no retorno ao estilo clássico para se destacar.

O clima tenso, aliado à escala das batalhas e ao retorno da campanha, indica uma possível volta às origens militares da série, com foco narrativo e experiências mais próximas dos primeiros títulos da franquia.