Renato Aragão mostra estátua em tamanho real e nega namoro com Xuxa

Eternizado na figura do personagem Didi Mocó e nome importante na televisão brasileira, o ator Renato Aragão, de 90 anos de idade, abriu as portas da própria casa em rara entrevista ao canal 'Inteligência Ltda', do YouTube. Além de mostrar uma estátua em tamanho real de si mesmo, negou ter tido qualquer caso de amor com Xuxa Meneghel e ainda contou um pouco da convivência com a esposa "controladora".

Na mansão onde mora, situada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, Renato relembrou momentos marcantes da longa carreira na televisão e ainda tratou de mostrar um pouco da residência. É dentro da adega, inclusive, onde ele deixa a estátua.

Leia também: Tati Machado fala pela primeira vez sobre filho que morreu



Além disso, o ator contou que, por sentir muitas saudades, já não consegue mais assistir a episódios antigos de "Os Trapalhões". Junto de Mussum, Dedé Santana e Zacarias, formou o quarteto de comédia entre as décadas de 1960 e 1990."Não dá mais pra assistir. Sinto muita saudade. Sempre tenho uma lembrança muito boa daquela turma", disse.

Perguntado sobre o tema, Renato também comentou sobre o suposto envolvimento amoroso com a atriz e apresentadora Xuxa Meneghel, com quem contracenou em diferentes programamas, nas décadas de 1980 e 1990. Ele reiterou que um suposto romance, ainda que existissem boatos, nunca aconteceu. "Sempre foi minha amiga. Minha amiga pra sempre vai ser. Falar [que tivemos um caso] é fácil. Comprovar é difícil. Ela é muito querida por nós, por todo mundo. Meu caso de amor com a Xuxa é eterno", disse.

Didi ainda aproveitou para falar um pouco sobre a esposa, Lilian Aragão, de 57 anos, com quem é casado há 34 anos. Os dois são pais da atriz Lívia Aragão, de 26.

"Eles me chamaram para trabalhar para ele", contou Lilian, também presente na entrevista. Tudo, no entanto, de acordo com ela, era apenas uma desculpa do ator para se aproximar. "Em seis meses, nós estávamos casados", disse Lílian.

Lílian ainda reiterou que não sente - e nunca sentiu - qualquer ciúme da Rainha dos Baixinhos. "Eu amo a Xuxa. Ela é muito importante na nossa vida. O Renato sempre foi apaixonado por ela, gosta dela, e ela sempre honrou essa amizade. Nunca deixou a gente na mão. Quando era nossa vizinha, entrava em casa, subia escada e ia dar um beijo e um abraço no Renato. Dava um beijo e um abraço em mim e ia embora. Quem ama meu marido, eu amo em dobro”, disse ela.

O ator ainda disse, em seguida, que a mulher é do tipo "controladora", que "controla tudo". De acordo com ela, a natureza vem do signo: Leão. "É verdade. Ela controla tudo. Só não controla os meus passos porque ela tem outro passo para andar, se não ia junto também. É parceirona em tudo, tudo que eu faço”, disse. "Sempre fui uma líder, desde criança. Eu sou leonina, gosto de mandar, ser líder em tudo", complementou ela.

Leia também: Gilberto Gil adia show em Belém após morte de Preta Gil



Com Lílian, o eterno Didi vive o segundo casamento. Antes, foi marido de Marta Rangel por 33 anos. Com ela, teve quatro filhos: Paulo, Ricardo e Renato Jr. Juliana, a mais nova, foi adotada. A união durou entre 1959 e 1991, quando se divorciaram.