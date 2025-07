Lewis Hamilton avisa que vai faltar ao trabalho quando lançar GTA VI

Durante um evento da Fórmula 1, o piloto da Ferrari e cidadão honorário brasileiro, Lewis Hamilton admitiu não só que é um gamer adicto, mas que mal pode esperar para pôr suas mãos em GTA VI.

Hamilton deu um alô para os membros do nicho dos videogames declarando seu amor a grandes franquias do mundo dos jogos, entre elas Call of Duty, Assassin 's Creed, Gran Turismo e Grand Theft Auto. Por fim, ele deixa avisado para os companheiros que vai faltar ao trabalho quando GTA VI for finalmente lançado.







Mas para a felicidade do piloto da Ferrari, na data que GTA VI está marcado para ser lançado em 26 de maio de 2026, a Fórmula 1 vai ter uma pausa de temporada, entre as corridas em Montreal no Canadá e o Grand Prix de Monaco, sobrando um tempinho para Hamilton aproveitar o título.

Enquanto o jogo não saí, os rumores ficam cada vez mais fortes para o anúncio da pré-venda de Grand Theft Auto VI e a vários insiders apontam que pode começar ainda em 2025, a partir de dezembro.