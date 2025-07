Liam Neeson e Pamela Anderson vivem par romântico nas telas — e talvez fora delas

Liam Neeson e Pamela Anderson formam o novo par romântico em Corra que a Polícia Vem Aí!, que estreia nesta quinta-feira (31/7). No filme, Neeson interpreta Frank Drebin Jr., filho do atrapalhado policial vivido por Leslie Nielsen na franquia original. Sua personagem se envolve com Beth, interpretada por Anderson.

Rumores de que o romance pode ter ultrapassado as telas surgiram com força, segundo a revista People. Uma fonte próxima à produção afirmou que os dois estão “nos estágios iniciais” de um relacionamento real: “É sincero, e é nítido que eles estão encantados um pelo outro.”

Viúvo desde 2009, quando perdeu a atriz Natasha Richardson em um acidente de esqui, Neeson tem dois filhos — Micheal, 30, e Daniel, 28 —, frutos do casamento com Natasha. Já Pamela foi casada quatro vezes e é mãe de Brandon, 29, e Dylan, de sua relação com Tommy Lee. Seu último relacionamento foi com o jogador Adil Rami, encerrado em 2019.

Durante entrevista à People, os dois evitaram responder diretamente sobre o possível namoro. Começaram o programa em tom de brincadeira, simulando terem sido flagrados se beijando. “Eu não conhecia Pamela antes. Nós nos conhecemos no set e descobrimos uma química adorável como atores”, disse Neeson.

Em um dos eventos de divulgação, Pamela chegou a dar um beijo na bochecha de Neeson ao posar para fotos. Ambos estavam acompanhados dos filhos.

No ano passado, Neeson já havia elogiado a colega à revista: “Estava loucamente apaixonado por ela enquanto trabalhávamos juntos. Ela é incrível no set. Não posso elogiá-la o suficiente. Sem ego, só chega e faz. Muito engraçada, muito fácil de trabalhar.”

Pamela retribuiu os elogios, descrevendo Neeson como um “cavalheiro perfeito”. “Ele consegue extrair o melhor de você (…) com respeito, gentileza e experiência. Foi uma honra enorme trabalhar com ele.”