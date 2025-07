Obras de Ziraldo estarão em destaque na Feira Literária de Paraty

As obras de Ziraldo, escritor, chargista e cartunista mineiro, morto em 2024, integrarão três instalações da 23ª edição da Feira Literária de Paraty. A FLIP terá início nesta quarta-feira (30/7) e se encerrará neste domingo (3/8).

A ação “Pé de Livro” da FLIP será dedicada, pela primeira vez, a apenas um autor: Ziraldo. A árvore da espécie Pinda fará parte de um espaço dedicado à leitura. Além da árvore de livros, tapetes e almofadas integrarão o ambiente, pensado para acolher leitores de todas as faixas etárias.

Poderão ser encontradas no espaço obras recém lançadas como O Caminho das Sete Tias e Peixe Grande, e também clássicos do autor como O Menino Maluquinho e O Bichinho Da Maçã. Os quase 200 exemplares que comporão a árvore serão posteriormente doados a bibliotecas e escolas de Paraty. No espaço Pé de Livro também serão apresentadas leituras coletivas por Guto e Adriana Lins.

Além disso, na Casa Da Cultura e do Conhecimento será promovido o bate papo “Todo Lado tem seu Lado”, na sexta-feira (1/8), às 16h30. A mesa receberá como convidadas Adriana Lins, filha de Ziraldo, e Daniela Thomas, sobrinha de Ziraldo, diretoras do Instituto Ziraldo. Guto Lins, parceiro de Ziraldo em publicações recentes, também participará da conversa. Já no Espaço Casa Toda Poesia será realizada uma homenagem ao escritor Paulo Leminski, autor de O Bicho do Alfabeto, em conjunto com Ziraldo.

Serviço

Espaço Pé de Livro, de quinta a domingo (31/7 a 3/8), das 8h30 às 16h30.

Apresentação de Peixe Grande, por Guto Lins, na quinta-feira (31/8), às 12h, no espaço Pé de Livro.

Apresentação de O Caminho das Sete Tias, por Adriana Lins, na sexta-feira (1/8) às 12h, no espaço Pé de Livro.

Apresentação de Rondon Menino Candido, no sábado (2/8), às 12h, no espaço Pé de Livro.

Apresentação sobre como nasceu Entre Cobras e Lagartos, por Guto Lins, no sábado (2/8), às 16h, no espaço Pé de Livro.

Bate-papo “Todo Lado tem seu Lado”, na sexta-feira (1/8), às 16h30, na Casa da Leitura e do Conhecimento.

Feira Literária de Paraty, de 30 de julho a 3 de agosto.