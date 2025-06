Fábio Rabin apresenta stand up 'Ladeira abaixo' no Teatro da Caesb

O comediante Fábio Rabin apresenta o stand up Ladeira abaixo no Teatro da Caesb, em Águas Claras, no dia 12 de julho, às 21h. O show aborda crises no casamento e mudanças na vida após os 40 anos de forma leve e positiva.

Rabin explica que se inspirou na própria vida para criar Ladeira Abaixo. “O nome foi dado após notar que as experiências que eu contava me levavam a este caminho. A crise dos 40 anos, viagens para salvar o casamento, a reforma da minha casa que durou uma vida, tudo estava indo de mal a pior”, afirma.

Tratando de temas sensíveis no espetáculo, o comediante considera que “o que para vida é ruim, para a comédia é maravilhoso”. Para Rabin, um dos pontos altos do show é a interação com a plateia: a diferença de idade entre o público torna o debate sobre envelhecimento ainda mais rico.

Serviço

Ladeira abaixo

Com Fábio Rabin. No Teatro da Caesb, Águas Claras, dia 12 de julho, às 21h. Venda de ingressos por meio de site ou na Viva Paleteria, no shopping Liberty Mall. Não indicado para menores de 14 anos.



*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel