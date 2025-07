Sem barba, Jason Momoa causa alvoroço nas redes com visual para "Duna 3"

Intérprete de Khal Drogo (Game of Thrones) e Aquaman, Jason Momoa é frequentemente exaltado como um ideal de beleza masculina pelo corpo escultural e barba marcante. Nesta quarta-feira (30/7), no entanto, o ator de 45 anos chocou os fãs ao revelar um visual novo, sem barba, para atuar no filme Duna: Parte 3.

Nas redes sociais, o novo visual de Momoa dividiu opiniões. “Jason Momoa sem barba não bate igual”, comentou um usuário do X (antigo Twitter). “Pensei que era um Pedro Pascal muito esquisito por um momento”, disse outro. “Deixe crescer de volta imediatamente”, acrescentou um perfil.

Boa parte dos fãs destacaram, porém, que as imagens divulgadas por Momoa nas redes sociais apenas não o valorizaram, e as compararam com outras fotos antigas do ator sem barba. Confira:





Após ver o rosto liso, o ator, que não se barbeava há cinco anos, destacou no vídeo publicado nas redes sociais: “Eu odeio!”. O gesto foi uma homenagem a Denis Villeneuve, diretor da franquia de filmes. "Só por você, Denni", brincou.

No primeiro filme de Duna, Momoa interpretou um Mestre Espadachim Ginaz, responsável por treinar e proteger Paul Atreides, herdeiro do trono vivido por Timothée Chalamet. Apesar de ter um destino trágico, o personagem retorna à franquia como um ghola — um clone criado pelos Bene Tleilax, que será entregue a Paul, agora Imperador Atreides. O terceiro capítulo dos filmes está previsto para estrear em 2026.

