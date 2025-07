Filme brasiliense Pacto da viola tem pré-estreia gratuita neste sábado

Sessão gratuita de pré-estreia, neste sábado, terá a presença do diretor Guilherme Bacalhao e da equipe do filme - (crédito: Divulgação)

Antes de entrar em cartaz, no dia 7 de agosto, Pacto da viola ganha sessão especial no Cine Brasília neste sábado (2/8), às 20h. Na ocasião, o diretor brasiliense Guilherme Bacalhao e a equipe participam de debate mediado pelo pesquisador e roteirista Pablo Gonçalo. O filme foi vencedor do prêmio de Melhor Ator para Wellington Abreu no Festival de Brasília de 2024.

Leia também: Paramore comemora 20 anos de estreia

Primeiro longa-metragem do diretor brasiliense Guilherme Bacalhao, o filme conta a história de Alex (Wellington Abreu), cantor que, sem sucesso no mundo sertanejo, volta para a cidade natal, uma pequena comunidade no interior do Brasil onde a agricultura industrial destrói o meio ambiente e ameaça suas tradições culturais. O pai de Alex, Lázaro (Sérgio Vianna), é Capitão da Folia de Reis é um músico habilidoso, mas adoentado, que tenta se curar com promessas e rituais da Folia de Reis.

Leia também: Beyoncé faz história com turnê country mais lucrativa dos EUA

As histórias sobre ele, na região, no entanto, contam outra coisa: ele tem uma dívida de um pacto com o diabo, e, para salvar a si mesmo e ao próprio pai, Alex precisa mergulhar nas práticas e crenças locais. O roteiro é assinado por Guilherme Bacalhao, Roberto Robalinho e Aurélio Aragão. O filme foi feito com base em pesquisas acadêmicas sobre a viola e a folia de reis, como os trabalhos do antropólogo Luzimar Pereira.

Leia também: Murilo Couto apresenta o show 'Tons de Comédia' em Brasília

O filme também foi exibido no Cordillera De Los Andes International Film Festival (Equador) e recebeu o prêmio de Melhor Filme, além de ter passado por festivais em países como Inglaterra, Chile, Rússia, México, Bélgica e Uruguai.