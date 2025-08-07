Centro Cultural do TCU promove palestra sobre Cândido Portinari

Neste sábado (9/8), o Centro Cultural TCU promoverá uma palestra sobre a arte e o legado de Candido Portinari, ministrada por seu filho, o professor João Candido Portinari. A palestra Portinari; Arte, Memória e Cidadania terá início às 14h30 e faz parte da programação da exposição Cenas Brasileiras: o Modernismo Brasileiro em Perspectiva, aberta para visitação até o dia 30/8.

A palestra fará um mergulho na vida e nas obras de Candido Portinari, artista paulista nascido em 1903, responsável pelas obras visuais Os Retirantes e O Mestiço. Além disso, o compromisso humanista de Portinari, presente em temas como a religião, o trabalho e a desigualdade em suas obras, será abordado na palestra, pelo olhar intelectual do palestrante responsável.

João Candido Portinari é doutor pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e dedicou grande parte da vida ao propósito de manter o legado do pai vivo. Ele defende que a arte pode ser utilizada como ferramenta de educação e transformação social. No ano de 1979, João fundou o Projeto Portinari, responsável pela recuperação de mais de 25 mil documentos históricos, dentre fotografias, manuscritos e obras de Candido Portinari.

Serviço

Palestra “Portinari: Arte, Memória e Cidadania”, com João Candido Portinari

No próximo sábado (9/8), às 14h30, no Centro Cultural TCU, Auditório Serzedello Corrêa (Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3). Entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento não perecível e retirada de ingressos pelo site. Livre para todos os públicos.