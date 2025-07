Breaking dance e "Street Fighter" se cruzam no Red Bull BC One 2025

Red Bull BC One 2025 abre inscrições e volta a unir o universo do breaking com o game Street Fighter em qualificatórias no Brasil e final mundial no Japão - (crédito: Red Bull/Divulgação)

O Red Bull BC One, principal campeonato de breaking do mundo, está com inscrições abertas para a edição de 2025. A competição retorna ao Brasil com etapas decisivas em Brasília e São Paulo, além de uma conexão que chama atenção: a retomada da parceria com o jogo "Street Fighter". Ícone dos videogames, o título da Capcom se junta novamente à disputa de dança de rua em uma convergência entre cultura gamer e expressão corporal.

As seletivas começam em 6 de setembro, com a City Cypher Brasília. Depois, São Paulo sedia as Preliminares LATAM e outras fases decisivas entre os dias 4 e 5 de outubro, reunindo nomes do Brasil e da América Latina em busca de uma vaga na Final Mundial, que este ano será realizada em Tóquio, referência tanto na cena do breaking quanto no universo dos games.

A conexão entre o breaking e o universo geek tem crescido nos últimos anos. No Red Bull BC One, essa aproximação é mais do que estética: representa a batalha como linguagem comum. De um lado, o estilo e a estratégia da pista. Do outro, o timing e a leitura do adversário nos controles. A parceria com Street Fighter amplia esse diálogo e reforça o valor cultural das batalhas, em qualquer formato.

Três nomes representam o Brasil como embaixadores da edição: Maia, Toquinha e Leony. A escolha valoriza diversidade, técnica e trajetória. Em paralelo, o campeonato também celebra os 20 anos da icônica performance de Pelezinho, que se tornou símbolo global após a Final Mundial de 2005, em Berlim.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 5 de setembro pelo site oficial do evento.