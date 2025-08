Eliane Cantanhêde deixa a GloboNews após 15 anos

A jornalista Eliane Cantanhêde, de 73 anos, anunciou, nesta sexta-feira (1º/8), a saída da GloboNews, após 15 anos como comentarista da emissora. Em publicação no X (antigo Twitter), ela afirmou que este é um momento de pausa.

"Depois de quinze anos felizes e de muita energia na Globonews, ao lado de tanta gente querida e competente, é hora de parar e reservar as noites para meus livros, séries e um bom vinhozinho", escreveu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Cantanhêde era comentarista fixa do programa Em Pauta e aproveitou o anúncio para agradecer à equipe e aos telespectadores. "Obrigada a todos, particularmente a você, assinante. Foi ótimo enquanto durou", disse.

Em entrevista ao portal F5, a jornalista revelou que já havia algum tempo pensava em diminuir o ritmo de trabalho, especialmente pelos ataques que vinha sofrendo nas redes sociais.

Leia também: Mistério no Tennessee: bebê achado só e família assassinada

A repercussão nas redes foi marcada por elogios e mensagens carinhosas. Um internauta escreveu: "Sentiremos sua falta. Sua maneira de fazer jornalismo com competência, sensibilidade ao levar para o debate as angústias do cidadão comum, a preocupação com o didatismo das informações, a honestidade intelectual e a busca incessante por isenção sempre foram marcantes."

Leia também: Influenciador se separa após "traição" em relacionamento aberto

Outro comentou: "Você brilhou e vai continuar brilhando, minha amiga. Trabalhar com você foi um dos melhores presentes que Brasília me deu. Muito orgulho de você."

Leia também: Alckmin toma café com Ana Maria Braga e leva marmita para casa

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB), Eliane Cantanhêde tem mais de 50 anos de carreira. Atuou em veículos como O Estado de S. Paulo, Gazeta Mercantil, Folha de S.Paulo e na revista Veja.