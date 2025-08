Projeto Brasilidades convida Renata Amaral para bate-papo

Renata Amaral é a convidada do Projeto Brasilidades, que vem movimentando o terreiro do grupo Seu Estrelo, para mediar bate-papo neste sábado (2/8). O evento terá início às 17h e, após o momento de Renata, haverá uma apresentação da Folia de Reis. A entrada é gratuita.

O bate-papo realizado neste sábado terá como temas principais a ancestralidade, a arte e a memória. Amaral enriquecerá a discussão com experiências vividas em comunidades do Brasil e da África Ocidental. Após a conversa, a programação contará com a apresentação da Folia de Reis, tradicional manifestação cultural brasileira.

Renata Amaral é artista, pesquisadora, escritora e contrabaixista. Há mais de três décadas, ela percorre territórios nacionais e internacionais divulgando manifestações tradicionais de cultura. Ela é bacharel em Composição e Regência, vencedora do Grammy Latino e autora dos livros Pedra da Memória e Nganga.

Serviço

Brasilidades - As Ciências Populares

Sábado (2/8), a partir das 17h, no Centro Tradicional de Invenção Cultural – CTIC (813 Sul – Setor de Embaixadas). Entrada gratuita, sujeita à lotação.