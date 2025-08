Ney Matogrosso completa 84 anos nesta sexta-feira (1/8)

Ney Matogrosso completa, nesta sexta-feira (1/8), 84 anos. Neste ano, o cantor também chega aos 50 anos de carreira solo, desde o lançamento de seu primeiro álbum Água do Céu — Pássaro em 1975.

Nascido em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, Ney Matogrosso chegou em Brasília em 1961, quando começou a trabalhar no laboratório de anatomia patológica do antigo Hospital de Base. Interessado em música, passou a cantar em bares da cidade, programas de televisão e no coral do Centro de Ensino Elefante Branco.

A partir daí, começava a carreira artística do cantor, que alcançou a fama como integrante da banda Secos & Molhados, com quem lançou álbuns em 1973 e 1974. Desde 1975, já lançou 33 projetos solos, entre discos de estúdio e gravações ao vivo.

Em janeiro deste ano, Ney Matogrosso iniciou a turnê Bloco de Rua, que passou por Brasília com apresentação única no Centro de Convenções Ulysses Guimarães em junho. O artista ainda passará por cidades como São Paulo, Salvador, Manaus, Belo Horizonte e Rio de Janeiro até novembro.

Ney Matogrosso foi homenageado com o filme Homem com H, lançado em 1º de maio de 2025 nos cinemas e que chegou à Netflix em junho. No cinema, atraiu mais de 620 mil espectadores e, no serviço de streaming, o longa estrelado por Jesuíta Barbosa chegou a liderar o ranking de filmes mais vistos no país.

Em julho, o cantor lançou novo EP com quatro músicas gravadas para o filme. O projeto é composto de Rosa de Hiroshima, O Mundo é um Moinho, Casinha Pequenina e Réquiem para Matraga.