Pac-Man, Plant vs Zombie, Final Fantasy e mais: os lançamentos para o Swtich 2

Entre os destaques estão o novo jogo de The Legend of Zelda e Chronos New Dawn. - (crédito: Reprodução/Nintendo)

A Nintendo anunciou uma série de novos jogos para o Switch 2, reforçando que o consolo veio para ficar. Os lançamentos foram realizados nesta quinta-feira (31/7) durante o Nintendo Direct: Partner Showcase, evento focado nos parceiros da gigante japonesa.

Confira a lista de jogos anunciados para o Switch 2

Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection

Com um trailer mostrando uma guerra entre nações e uma nova história no universo de Monster Hunter, a Capcom revelou que o próximo jogo da franquia Stories, chega em 2026 para o novíssimo Nintendo Switch 2.

Once Upon A Katamari

O novo jogo de Katamari Damaci, onde o jogador deve rolar uma bola que gruda todas as coias do mundo até não ter mais o que grudar, ganhou também um trailer. Nele, temos a introdução de um modo online, que trata a disputa entre amigos para ver quem consegue rolar mais coisas com a Katamari e também, modo de customização, que mostrou não só cores e rostos, mas até formas do personagem principal. Once Upon A Katamari já pode ser comprado em pré-venda e chega em 24 de outubro deste ano.



Just Dance 2026 Edition

Anunciado no evento, o jogo mais famoso de dança voltou com 40 novas músicas, trazendo os maiores hits do ano com coreografias inéditas. Trazendo Bruno Mars, Madonna, Dua Lipa e muitos outros artistas. Just Dance 2026 chega em 14 de outubro deste ano.

Dragon Ball Sparking! Zero

Da série Budokai Tenkaichi, Dragon Ball Sparking! Zero reviveu os jogos de arena da obra de Akira Toriyama, trazendo não só Goku e seus amigos recontando a história do consagrado anime e mangá. O jogo chegou oficialmente em 7 de outubro do ano passado, e agora em 2025 vai finalmente aparecer no Nintendo Switch, através do seu console sucessor. Dragon Ball Sparking! Zero chega em 14 de novembro deste ano.

Plants vs. Zombies Replanted

O clássico dos primeiros jogos de smartphone, Plants vs. Zombies vai ganhar uma remasterização, melhorando os visuais do jogo e até tornando o original cooperativo e até em modo de jogador contra jogador. Plants vs. Zombies Replanted chega em 23 de outubro deste ano.

EA Sports FC 26

Recebeu um novo trailer mostrando algumas das várias mecânicas que serão adicionadas no novo título, tudo isso ao som de NUEVAYoL, hit do cantor Bad Bunny. O título focado no futebol chega em 26 de setembro deste ano.

Pac-Man World 2 Re-Pac

O jogo de aventura do come-come que saiu originalmente na era PlayStation 2, vai ganhar uma remasterização completa que vai contar com inédito modo multiplayer, saindo no Nintendo Switch 2. Pac-Man World 2 Re-Pac chega em 26 de setembro deste ano.

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles

Um dos mais apreciados RPGs táticos, Final Fantasy Tacticts ganhou um novo trailer mostrando mais jogabilidade e algumas cenas-chave da trama original. Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles chega em 30 de setembro deste ano.

Persona 3 Reload

O terceiro jogo do RPG japonês da Atlus, ganhou uma remasterização em 2 de fevereiro de 2024, evoluindo a trama graficamente para o estilo adotado em Persona 5. O Nintendo Direct Partner anunciou que o jogo vai finalmente brilhar no Nintendo Switch 2, chegando em 23 de outubro deste ano.

Hyrule Warriors: Age of Imprisionment

O gênero “Musou” popularizado pela Koei Tecmo através do seu estúdio Omega Force, onde um personagem enfrenta centenas de inimigos, criou sua própria base de fãs com Dynast Warriors. Vendo isso, a Nintendo juntou forças e criaram Hyrule Warriors com os personagens de The Legend of Zelda em Musou, e agora, Hyrule Warriors: Age of Imprisionment é o mais novo jogo da franquia explorando o universo de Tears of The Kingdom. Age of Imprisionment vai se passar antes de Zelda TOTK contando uma história anterior aos eventos vistos no jogo. Hyrule Warriors: Age of Imprisionment ainda não tem uma data de lançamento confirmada.

Apex Legends

O Battle Royale gratuito ambientado no universo de Titanfall vai chegar a mais uma plataforma, Apex Legends entra em agosto na sua temporada de número 26, chamada de Showdown, ela traz novos modos de jogo para os fãs do título. Apex Legends chega ao Nintendo Switch 2 no dia 5 de agosto deste ano.

Hela

Um ratinho com uma mochila de sapo está em busca de orbes para curar sua amiga de uma doença. Hela é um jogo de aventura que mostra a jornada de um ratinho corajoso enfrentando vários desafios de travessia e inimigos insetos gigantes. O título ainda vai contar com um modo para quatro jogadores com cada um controlando seu próprio ratinho. Hela chega em algum momento de 2026.

Star Wars Outlaws

Em uma galáxia, muito, muito distante, Kay Vess, uma ladra ágil e inteligente, deve negociar com o submundo do crime para conseguir o que quer e manter sua cabeça sobre o pescoço. O jogo de aventura de Star Wars que traz o universo longe dos jedi, mostrando o mundo crime e as facções envolvidas com ele traz uma narrativa diferente da habitual criada pela Ubisoft. Star Wars Outlaws chega para o Nintendo Switch 2 em 4 de setembro deste ano.

Cronos The New Dawn

Misturando terror espacial com viagem no tempo, o novo jogo da Bloober Team tem inspirações pesadas no clássico, Dead Space, mostrando várias criaturas monstruosas e um astronauta explorando destroços. O jogo ainda vai contar com um recurso para o personagem viajar no tempo e se alimentar de pessoas, assim podendo melhorar seus recursos. Cronos The New Dawn chega em 5 de setembro.

Yakuza Kiwami 2

A série de porrada com a máfia japonesa vai chegar ao Nintendo Switch 2 em grande estilo, Yakuza Kiwami 2 traz a luta do lendário Dragão de Dojima e Dragão de Kansai, respectivamente Kazuma Kiryu e Ryuji Goda. Em uma trama densa, com um combate cheio de animações e vários minigames em seu mundo aberto, Yakuza Kiwami 2 chega em 13 de novembro. Assim como, o primeiro também sai para o Switch 2 com melhorias gráficas e novas opções de línguas.



NBA BOUNCE

Um jogo de basquete com os mascotes da NBA está prometido para o segundo semestre de 2025. NBA Bounce promete uma experiência divertida ainda trazendo a jogabilidade e a competitividade de um jogo clássico de basquete, com vários elementos de customização. NBA Bounce chega no dia 26 de setembro.

Shinobi: Art of Vengeance

Ressuscitando a franquia da Sega, Shinobi: Art of Vengeance traz um novo ar para a franquia, voltando às origens com um jogo 2D de ação. Shinobi: Art of Vengeance chega no dia 29 de agosto.

Borderlands 4

A franquia de jogos de tiro com armas aleatórias e piadas está de volta em um novo jogo inédito com habilidades e personagens que chega no Nintendo Switch 2 em 3 de outubro.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Mimetizando o estilo dos clássicos RPGs do PlayStation 1, como Chrono Trigger, a Square Enix anunciou o novo jogo The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Elliot é um explorador e aventureiro que parte numa jornada junto com uma fada chamada Faie. O jogo vai contar com diversos tipos de lidar com o combate, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales em 2026.

Octopath Traveler 0

Finalizando o evento, a Square também anunciou um novo jogo de Octopath Traveler, chamado de Octopath Traveler 0, o jogo tem a premissa de mostrar uma história pregressa aos títulos anteriores mantendo o combate conhecido da franquia. Octopath Traveler 0 che no dia 4 de dezembro.

