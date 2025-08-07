Mumuzinho celebra Arlindo Cruz em novo single emocionante

O cantor Mumuzinho lançou,nesta terça-feira (5/8), o single “Arlindo Luz”, uma homenagem comovente ao amigo e ídolo Arlindo Cruz. A canção, já disponível em todas as plataformas digitais, ganhou um videoclipe no YouTube, que estreou no mesmo dia. Com letra sensível e arranjo clássico do samba, a obra reafirma o legado de Arlindo como um dos maiores nomes da música brasileira e destaca a forte ligação entre os dois artistas.

A amizade entre Mumuzinho e Arlindo Cruz nasceu nos bastidores do programa Esquenta, da TV Globo, onde ambos participaram por anos. Foi nesse espaço que o então jovem sambista pôde conviver de perto com seu maior ídolo e absorver referências que moldariam sua própria trajetória. “Eu observava tudo dele: a maneira de cantar, de interpretar, de tocar o banjo. O Arlindo sempre foi meu norte”, diz Mumuzinho.

Composta por dois parceiros antigos de Arlindo — Prateado e Picolé — a faixa Arlindo Luz reverencia a obra e a importância do sambista carioca, autor de clássicos como Meu Lugar, O que é o Amor e O Show Tem Que Continuar. O lançamento marca não apenas uma homenagem afetiva, mas também um gesto de gratidão e continuidade dentro do universo do samba.

Mumuzinho relata que o desejo de gravar uma canção dedicada a Arlindo Cruz era antigo, mas só agora encontrou forma e emoção suficientes para concretizá-lo. A gravação reuniu músicos que também já tocaram com o homenageado, reforçando o caráter íntimo e respeitoso do projeto. “Estou devolvendo ao Arlindo um pouco do tanto que ele me deu”, afirmou o cantor.

Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, também se emocionou com o lançamento. Segundo ele, a escolha de Mumuzinho e dos compositores foi legítima e carrega verdade e pertencimento. “Todos os álbuns do Mumu têm músicas do meu pai. Ele sempre o reverenciou. É tudo muito bonito e de coração”, declarou.

Com Arlindo Luz, Mumuzinho contribui para manter viva a memória e a relevância de um dos maiores pilares do samba contemporâneo. A canção se soma a uma história de admiração, companheirismo e herança musical — e emociona não só os familiares de Arlindo, mas todos os amantes do gênero.