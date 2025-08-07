O Diabo Veste Prada 2: data de lançamento, elenco e tudo o que se sabe sobre o filme

Após quase 20 anos do lançamento de O Diabo Veste Prada, a sequência do filme icônico sobre o duelo fashion entre Miranda Priestley e Andrea Sachs está oficialmente em produção. Com o retorno do elenco principal confirmado pela Disney, a estreia de O Diabo Veste Prada 2 está marcada para 1º de maio de 2026.

Segundo o The Hollywood Reporter, as jornalistas de moda da Runway Magazine desfilarão novamente pelas ruas de Nova York — gravações que atraem milhares de fãs na cidade. Além disso, é previsto que algumas cenas sejam filmadas na Itália. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt (Emily Charlton) e Stanley Tucci (Nigel) já estão cotados para a sequência.

Seguindo a fórmula de sucesso que consagrou o primeiro filme na cultura pop, o novo roteiro é responsabilidade de Aline Brosh McKenna. David Frankel e Wendy Finerman também reassumem a direção e produção, respectivamente.

No final do longa que deu origem a sequência, Miranda e Andrea acabam se dando bem após a protagonista decidir deixar o emprego de assistente. Na continuação, a trama gira em torno do gerenciamento de crise midiática impressa que Miranda tem de lidar para manter a relevância da revista.

Uma novidade é a ascendência do papel profissional de Emily, que assume um cargo de executiva influente para decidir o futuro da Runway por meio do controle de anúncios. A ruiva subordinada que repete “eu amo meu trabalho, eu amo meu trabalho” agora competirá pelo poder que Miranda detinha sozinha, conforme a Variety.

Intérprete de Nate, namorado de Andrea no filme original, Adrian Grenier não retornará para a nova produção. De acordo com a revista People, o ator Patrick Brammall dará vida a um novo interesse amoroso da personagem. Outros acréscimos do elenco são Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Caleb Hearon e Simone Ashley — além de uma brasileira que integra a equipe de figurantes.

E é claro que os figurinos não poderiam deixar de ser um destaque. Alguns looks glamurosos já foram revelados nas fotos dos bastidores. Terninhos chiques, bolsas vintage e alfaiataria indicam que a moda continuará exercendo papel essencial na construção da atmosfera do filme.

