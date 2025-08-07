'Carlota Joaquina, Princesa do Brazil' volta ao cinema em versão 4K

Um dos marcos da retomada da produção cinematográfica nacional nos anos 1990, o filme Carlota Joaquina, Princesa do Brazil retorna às telas em exibição especial no Cine Brasília. No dia 9 de agosto, o longa ganha duas sessões comemorativas gratuitas para celebrar três décadas de seu lançamento. A programação inclui uma exibição com recursos de acessibilidade e outra acompanhada de bate-papo com convidados.
Dirigido por Carla Camurati, que também assina o roteiro com Melanie Dimantas, o filme é lembrado por sua abordagem satírica e crítica da história do Brasil, explorando a vinda da família real portuguesa para o país e a trajetória de Carlota Joaquina, interpretada com vigor por Marieta Severo. Com estética ousada e tom farsesco, a obra segue provocando reflexões sobre poder, privilégios e alianças políticas, temas ainda atuais.
A primeira sessão será às 14h, como parte da Sessão Acessível do mês. A exibição contará com Libras, audiodescrição e legendas descritivas, reafirmando o compromisso do Cine Brasília com a inclusão. Às 19h, o público poderá assistir ao filme remasterizado em 4K em uma sessão especial seguida de debate, promovendo um olhar mais aprofundado sobre o impacto do longa no cenário audiovisual e político-cultural do país.
Além de Severo, o elenco traz nomes como Marco Nanini, Marcos Palmeira, Vera Holtz e Ludmila Dayer, em uma narrativa que mistura fatos históricos com licenças poéticas e humor ácido. Após as sessões comemorativas, Carlota Joaquina entra em cartaz na programação paga do cinema a partir da semana seguinte.
